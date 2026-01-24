НБУ оновив правила статистичної звітності – що зміниться для банків та небанківських установ

З 28 лютого 2026 року запроваджуються нові форми, скасовуються старі, змінюються строки подання та структура звітів.

Національний банк України затвердив зміни до двох ключових нормативних актів, що регулюють подання статистичної звітності банками та іншими учасниками ринку.

За даними НБУ, зміни внесено до Правил організації статистичної звітності, затверджених постановою НБУ від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами). Вони спрямовані на узгодження з чинним законодавством та покращення наглядових функцій регулятора. Відповідну постанову Правління НБУ № 6 прийнято 22 січня 2026 року. Документ набирає чинності з 28 лютого 2026 року.

Передбачено:

• введення трьох нових файлів звітності:

6RW «Дані щодо розрахунку банками мінімального розміру експозицій, зважених за кредитним ризиком»;

6SX «Дані щодо визначення банками мінімального розміру ризику розрахунку»;

6SC «Дані щодо визначення мінімального розміру ризику розрахунку на консолідованій основі»;

• виключення восьми файлів:

26X «Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків»;

4JX «Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг»;

4LX «Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг»;

6СХ «Інформація про суб’єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків»;

95Х «Дані про афілійовані особи банку»;

D9X «Дані про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку»;

F8X «Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними»;

F9X «Дані про операції довірчого управління»;

• зміну строків подання та/або внесення змін до шести файлів;

• внесення змін до структури 21 файла (оновлено перелік показників, їх назви, параметри, некласифіковані реквізити тощо).

Аналогічні зміни внесено до Правил організації статистичної звітності в умовах особливого періоду, затверджених постановою НБУ від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами). Вони також узгоджені з оновленими Правилами № 120. Зміни затверджено постановою Правління НБУ № 10 від 22 січня 2026 року, чинність – з 28 лютого 2026 року.

У Правилах № 140 передбачено:

• введення тих самих трьох нових файлів: 6RW, 6SX та 6SC;

• відновлення подання файла 4IX «Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг»;

• виключення двох файлів: 26X та F8X;

• виключення банків зі списку суб’єктів, які подають файл 2HX «Інформація з питань організації внутрішньої системи фінансового моніторингу»;

• зміну строків подання шести файлів.

Обидві постанови – № 6 та № 10 – також визначають перші звітні дати для подання окремих файлів з урахуванням запроваджених змін.

