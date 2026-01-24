НБУ обновил правила статистической отчетности – что изменится для банков и небанковских учреждений
Национальный банк Украины утвердил изменения в два ключевых нормативных акта, регулирующих представление статистической отчетности банками и другими участниками рынка.
По данным НБУ, изменения внесены в Правила организации статистической отчетности, утвержденные постановлением НБУ от 13 ноября 2018 года № 120 (с изменениями). Они направлены на согласование с действующим законодательством и улучшение надзорных функций регулятора. Соответствующее постановление Правления НБУ № 6 принято 22 января 2026 года. Документ вступает в силу с 28 февраля 2026 года.
Предусмотрено:
• введение трех новых файлов отчетности:
6RW «Данные о расчете банками минимального размера экспозиций, взвешенных по кредитному риску»;
6SX «Данные об определении банками минимального размера риска расчета»;
6SC «Данные об определении минимального размера риска расчета на консолидированной основе»;
• исключение восьми файлов:
26X «Данные об остатках средств, размещенных в других банках и привлеченных от других банков»;
4JX «Данные о расчете нормативов кредитного риска небанковских поставщиков финансовых платежных услуг»;
4LX «Данные о расчете норматива краткосрочной ликвидности небанковских поставщиков финансовых платежных услуг»;
6СХ «Информация о субъектах хозяйственной деятельности, в которых владелец существенного участия в банке имеет долю, превышающую 10 процентов»;
95Х «Данные об аффилированных лицах банка»;
D9X «Данные о крупнейших (прямых и опосредованных) участниках контрагентов банка»;
F8X «Данные о количестве кредитных договоров и объемах задолженности по ним»;
F9X «Данные об операциях доверительного управления»;
• изменение сроков представления и/или внесения изменений в шесть файлов;
• внесение изменений в структуру 21 файла (обновлен перечень показателей, их названия, параметры, неклассифицированные реквизиты и т. п.).
Аналогичные изменения внесены в Правила организации статистической отчетности в условиях особого периода, утвержденные постановлением НБУ от 18 декабря 2018 года № 140 (с изменениями). Они также согласованы с обновленными Правилами № 120. Изменения утверждены постановлением Правления НБУ № 10 от 22 января 2026 года, вступают в силу с 28 февраля 2026 года.
В Правилах № 140 предусмотрено:
• введение трех новых файлов: 6RW, 6SX и 6SC;
• возобновление подачи файла 4IX «Данные о соблюдении пруденциальных нормативов и расчет нормативов капитала небанковских поставщиков финансовых платежных услуг»;
• исключение двух файлов: 26X и F8X;
• исключение банков из списка субъектов, представляющих файл 2HX «Информация по вопросам организации внутренней системы финансового мониторинга»;
• изменение сроков представления шести файлов.
Оба постановления – № 6 и № 10 – также определяют первые отчетные даты для подачи отдельных файлов с учетом введенных изменений.
