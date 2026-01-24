НБУ обновил правила статистической отчетности – что изменится для банков и небанковских учреждений

С 28 февраля 2026 года вводятся новые формы, отменяются старые, меняются сроки подачи и структура отчетов.

Национальный банк Украины утвердил изменения в два ключевых нормативных акта, регулирующих представление статистической отчетности банками и другими участниками рынка.

По данным НБУ, изменения внесены в Правила организации статистической отчетности, утвержденные постановлением НБУ от 13 ноября 2018 года № 120 (с изменениями). Они направлены на согласование с действующим законодательством и улучшение надзорных функций регулятора. Соответствующее постановление Правления НБУ № 6 принято 22 января 2026 года. Документ вступает в силу с 28 февраля 2026 года.

Предусмотрено:

• введение трех новых файлов отчетности:

6RW «Данные о расчете банками минимального размера экспозиций, взвешенных по кредитному риску»;

6SX «Данные об определении банками минимального размера риска расчета»;

6SC «Данные об определении минимального размера риска расчета на консолидированной основе»;

• исключение восьми файлов:

26X «Данные об остатках средств, размещенных в других банках и привлеченных от других банков»;

4JX «Данные о расчете нормативов кредитного риска небанковских поставщиков финансовых платежных услуг»;

4LX «Данные о расчете норматива краткосрочной ликвидности небанковских поставщиков финансовых платежных услуг»;

6СХ «Информация о субъектах хозяйственной деятельности, в которых владелец существенного участия в банке имеет долю, превышающую 10 процентов»;

95Х «Данные об аффилированных лицах банка»;

D9X «Данные о крупнейших (прямых и опосредованных) участниках контрагентов банка»;

F8X «Данные о количестве кредитных договоров и объемах задолженности по ним»;

F9X «Данные об операциях доверительного управления»;

• изменение сроков представления и/или внесения изменений в шесть файлов;

• внесение изменений в структуру 21 файла (обновлен перечень показателей, их названия, параметры, неклассифицированные реквизиты и т. п.).

Аналогичные изменения внесены в Правила организации статистической отчетности в условиях особого периода, утвержденные постановлением НБУ от 18 декабря 2018 года № 140 (с изменениями). Они также согласованы с обновленными Правилами № 120. Изменения утверждены постановлением Правления НБУ № 10 от 22 января 2026 года, вступают в силу с 28 февраля 2026 года.

В Правилах № 140 предусмотрено:

• введение трех новых файлов: 6RW, 6SX и 6SC;

• возобновление подачи файла 4IX «Данные о соблюдении пруденциальных нормативов и расчет нормативов капитала небанковских поставщиков финансовых платежных услуг»;

• исключение двух файлов: 26X и F8X;

• исключение банков из списка субъектов, представляющих файл 2HX «Информация по вопросам организации внутренней системы финансового мониторинга»;

• изменение сроков представления шести файлов.

Оба постановления – № 6 и № 10 – также определяют первые отчетные даты для подачи отдельных файлов с учетом введенных изменений.

