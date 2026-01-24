  1. В Україні

Від 10 до 20 тисяч доларів за відстрочку: на Хмельниччині викрили схему ухилення від мобілізації

20:27, 24 січня 2026
Підозрюваний обіцяв за гроші оформити інвалідність і вплинути на медиків та посадовців ТЦК.
На Хмельниччині затримали місцевого мешканця, який за 11 тисяч доларів обіцяв допомогти з відстрочкою від мобілізації. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, 39-річний уродженець Кам’янця-Подільського у жовтні 2025 року під час особистої зустрічі зі знайомим запропонував йому незаконну «допомогу» у встановленні групи інвалідності. Вартість на такі «послуги» коливалася від 10 до 20 тисяч доларів.

За гроші чоловік пообіцяв вплинути на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишньої МСЕК) одного з медичних закладів Хмельницької області, а також на посадовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Він запевняв, що зможе «вирішити питання» щодо оформлення військово-облікових документів, оновлення персональних даних, зняття з розшуку в інформаційній системі «Оберіг» та отримання відстрочки від призову.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України одразу після одержання 11 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Під час проведення низки обшуків за місцями проживання та у транспортних засобах хмельничанина правоохоронці вилучили мобільний телефон, предмет неправомірної вигоди та медичні документи.

Зібрані за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону докази стали підставою для повідомлення особі про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Прокурори звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також перевіряється можлива причетність до протиправної схеми медичних працівників і військових посадових осіб.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

