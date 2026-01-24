От 10 до 20 тысяч долларов за отсрочку: в Хмельницкой области разоблачили схему уклонения от мобилизации

Подозреваемый обещал за деньги оформить инвалидность и повлиять на медиков и должностных лиц ТЦК.

В Хмельницкой области задержали местного жителя, который за 11 тысяч долларов обещал помочь с отсрочкой от мобилизации. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, 39-летний уроженец Каменца-Подольского в октябре 2025 года во время личной встречи со знакомым предложил ему незаконную «помощь» в установлении группы инвалидности. Стоимость таких «услуг» колебалась от 10 до 20 тысяч долларов.

За деньги мужчина пообещал повлиять на членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (бывшей МСЭК) одного из медицинских учреждений Хмельницкой области, а также на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Он уверял, что сможет «решить вопрос» относительно оформления военно-учетных документов, обновления персональных данных, снятия с розыска в информационной системе «Обериг» и получения отсрочки от призыва.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения 11 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Во время проведения ряда обысков по местам проживания и в транспортных средствах жителя Хмельницкого правоохранители изъяли мобильный телефон, предмет неправомерной выгоды и медицинские документы.

Собранные при процессуальном руководстве Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона доказательства стали основанием для сообщения лицу о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Прокуроры обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяется возможная причастность к противоправной схеме медицинских работников и военных должностных лиц.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

