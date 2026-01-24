  1. В Украине

От 10 до 20 тысяч долларов за отсрочку: в Хмельницкой области разоблачили схему уклонения от мобилизации

20:27, 24 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Подозреваемый обещал за деньги оформить инвалидность и повлиять на медиков и должностных лиц ТЦК.
От 10 до 20 тысяч долларов за отсрочку: в Хмельницкой области разоблачили схему уклонения от мобилизации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области задержали местного жителя, который за 11 тысяч долларов обещал помочь с отсрочкой от мобилизации. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, 39-летний уроженец Каменца-Подольского в октябре 2025 года во время личной встречи со знакомым предложил ему незаконную «помощь» в установлении группы инвалидности. Стоимость таких «услуг» колебалась от 10 до 20 тысяч долларов.

За деньги мужчина пообещал повлиять на членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (бывшей МСЭК) одного из медицинских учреждений Хмельницкой области, а также на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Он уверял, что сможет «решить вопрос» относительно оформления военно-учетных документов, обновления персональных данных, снятия с розыска в информационной системе «Обериг» и получения отсрочки от призыва.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения 11 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Во время проведения ряда обысков по местам проживания и в транспортных средствах жителя Хмельницкого правоохранители изъяли мобильный телефон, предмет неправомерной выгоды и медицинские документы.

Собранные при процессуальном руководстве Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона доказательства стали основанием для сообщения лицу о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Прокуроры обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяется возможная причастность к противоправной схеме медицинских работников и военных должностных лиц.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура взятка Хмельницкий мобилизация отсрочка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Спортивные объекты теперь будут сдаваться в почасовую аренду: что меняет новый закон

Государственные и коммунальные учреждения теперь могут предоставлять спортивные объекты во временное пользование без заключения аренды.

Кредит на авто: суд в Шахтерске подтвердил право банка на инфляционные потери и три процента годовых

Суд подчеркнул, что солидарная ответственность заемщика и поручителя продолжается до полного погашения кредита.

ВСП обратилась к Генпрокурору из-за угрозы независимости судей

По сообщениям судей о вмешательстве в их деятельность Высший совет правосудия обратился в правоохранительные органы.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

ЕСПЧ взыскал компенсацию в пользу судьи, который оспаривал принудительный перевод в другую судебную палату

В деле BILIŃSKI v. POLAND ЕСПЧ подчеркнул: судья обязан быть лояльным не власти, а верховенству права.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]