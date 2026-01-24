  1. В Україні

Підроблена меддовідка для водійських прав обернулася судимістю: на Івано-Франківщині винесли вирок чоловіку

19:51, 24 січня 2026
Чоловік намагався скласти іспит на права категорії C з підробленим документом і отримав іспитовий строк.
Підроблена меддовідка для водійських прав обернулася судимістю: на Івано-Франківщині винесли вирок чоловіку
У місті Коломия спроба обійти закон під час складання іспиту на водійські права завершилася кримінальною відповідальністю. Чоловік подав до сервісного центру підроблену медичну довідку, аби отримати допуск до практичного іспиту на водійську категорію C. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Під час перевірки документів експерти встановили, що довідка не відповідає встановленим вимогам. У наданні адміністративної послуги заявникові відмовили, а матеріали передали правоохоронним органам.

Суд розглянув справу та визнав чоловіка винним за частиною 3 та частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів та використання підроблених документів). Як покарання суд призначив один рік і шість місяців позбавлення волі, замінивши реальний строк на іспитовий термін тривалістю один рік.

У сервісному центрі наголошують: медична довідка — це не формальність, а підтвердження того, що водій за станом здоров’я може безпечно керувати транспортним засобом і не створювати загроз для інших учасників дорожнього руху.

Правоохоронці вкотре застерігають: використання або виготовлення підроблених документів тягне за собою кримінальну відповідальність. Спроба «зекономити час» або оминути процедури може коштувати значно дорожче — свободи та судимості.

