Поддельная медицинская справка для водительских прав обернулась судимостью: в Ивано-Франковщине вынесли приговор мужчине

Мужчина пытался сдать экзамен на права категории C с поддельным документом и получил испытательный срок.

В городе Коломия попытка обойти закон во время сдачи экзамена на водительские права завершилась уголовной ответственностью. Мужчина подал в сервисный центр поддельную медицинскую справку, чтобы получить допуск к практическому экзамену на водительскую категорию C. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Во время проверки документов эксперты установили, что справка не соответствует установленным требованиям. В предоставлении административной услуги заявителю отказали, а материалы передали правоохранительным органам.

Суд рассмотрел дело и признал мужчину виновным по части 3 и части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов и использование поддельных документов). В качестве наказания суд назначил один год и шесть месяцев лишения свободы, заменив реальный срок на испытательный срок продолжительностью один год.

В сервисном центре отмечают: медицинская справка — это не формальность, а подтверждение того, что водитель по состоянию здоровья может безопасно управлять транспортным средством и не создавать угроз для других участников дорожного движения.

Правоохранители в очередной раз предостерегают: использование или изготовление поддельных документов влечет за собой уголовную ответственность. Попытка «сэкономить время» или обойти процедуры может обойтись значительно дороже — свободой и судимостью.

