У ДПС нагадали, чи звільняються від ПДВ послуги з харчування дітей у закладах освіти

Головне управління ДПС в Одеській області інформує, що операції з постачання послуг з харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, а також громадян у закладах охорони здоров’я, звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

При цьому порядок надання таких послуг затверджується Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання послуг з харчування дітей у закладах дошкільної освіти, учнів у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, операції з надання яких звільняються від обкладення ПДВ, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 2 лютого 2011 року № 116.

Пунктом 4 Порядку № 116 передбачено, що від обкладення податком на додану вартість звільняються операції з надання послуг з харчування вихованців у закладах дошкільної освіти, учнів у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти у межах грошової норми, визначеної відповідно до затверджених норм харчування в грамах.

Розмір денної грошової норми на одного вихованця, учня визначається з урахуванням загальних вікових потреб згідно з нормами фізіологічних потреб в основних харчових речовинах та енергії, визначених відповідно до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (далі – Постанова № 305), та вартості продуктів харчування в регіоні з урахуванням торговельних націнок.

При цьому вартість сніданку не може перевищувати 20 відс., другого сніданку - 10, обіду - 40, підвечірку - 10, вечері - 20 відс. визначеної денної грошової норми для відповідної вікової групи.

Відповідно до п. 5 Порядку № 116 у закладах дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти харчування окремих категорій вихованців, учнів, визначених у Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затвердженому Постановою № 305, здійснюється за кошти державного або відповідного місцевого бюджету.

За рішенням педагогічної ради заклад освіти може звільнити від плати за харчування учнів груп подовженого дня (відсотків чисельності групи за списком):

10 відс. - у повному обсязі;

15 відс. - на 50 відс. вартості.

Засновник (засновники) закладів освіти комунальної форми власності може (можуть) забезпечувати безоплатне харчування вихованців, учнів інших категорій та передбачати на зазначену мету видатки з відповідного місцевого бюджету.

Згідно із п. 7 Порядку № 116 надання послуг з харчування вихованців, учнів, які не належать до категорій, яким законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування передбачено безоплатне харчування, здійснюється за кошти батьків, власні кошти або інші залучені кошти.

Розмір плати батьків (інших законних представників дитини) за харчування вихованців у закладах дошкільної освіти визначається відповідно до Порядку встановлення плати за харчування вихованців у державних і комунальних закладах дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2025 р. № 816 «Деякі питання діяльності закладів дошкільної освіти та пансіонів закладів освіти» (п. 8 Порядку № 116).

Отже, від оподаткування ПДВ звільняються послуги з харчування дітей, що надаються у межах норм харчування в грамах або у межах визначеної грошової норми, затверджених Постановою № 305, оплата яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів або за рахунок власних коштів дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, які відшкодовуються батьками дітей.

