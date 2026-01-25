  1. В Україні

В Україну йде потепління зі штормовим вітром: як зміниться погода вже з понеділка

19:59, 25 січня 2026
26 січня температура повітря почне підвищуватися.
У ніч на понеділок, 26 січня, в Україні ще збережеться мороз, найвідчутніший у східних та північно-східних регіонах. Втім уже з 26 січня очікується поступове підвищення температури повітря. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Морозна ніч на сході та північному сході

У ніч проти 26 січня на сході й північному сході країни температура опуститься до -14 градусів, а в окремих районах крайнього сходу морози можуть сягати -16.

В інших областях нічні показники коливатимуться в межах -3…-8 градусів.

Натомість у західних та південних регіонах ніч буде значно теплішою — близько нуля або з незначним плюсом. Винятком залишиться Запорізька область, де холод утримається довше.

Денне потепління

Упродовж понеділка, 26 січня, по всій країні прогнозується відчутне потепління:

  • захід і південь — від 0 до +5 градусів;
  • більшість областей — від 0 до -5;
  • північний схід — від -6 до -12 градусів.

Опади

Сніг і мокрий сніг очікуються:

  • у центральних областях,
  • на півдні країни (місцями з дощем),
  • подекуди на півночі.

На заході та сході істотних опадів не прогнозують.

Основний ризик — сильний вітер

Головною особливістю дня стане потужний південно-східний вітер, місцями з поривами штормової сили. Через це температура відчуватиметься значно нижчою, тож синоптики закликають бути обережними.

Погода в Києві

У столиці також відбудеться зміна повітряних мас. У ніч на 26 січня температура знизиться до -10 градусів, удень очікується -2…-4.

Погода буде хмарною, можливий невеликий мокрий сніг або навіть льодяний дощ. Сильний вітер додасть дискомфорту, тож киянам радять одягатися тепліше.

Якою буде погода далі

За прогнозами Наталки Діденко, наступний тиждень в Україні загалом буде теплим і вологим. Водночас наприкінці місяця можливі погодні зміни.

Попередні дані свідчать, що 31 січня — 1 лютого країну може знову накрити відчутне похолодання.

