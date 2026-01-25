Пункти незламності не стали місцями для ночівлі — у ДСНС пояснили, для кого призначені ліжка
Мережею шириться інформація про нібито відкриття в Києві так званих «Пунктів ночівлі» — місць, де в пунктах обігріву та підзарядки для гаджетів встановлюють ліжка.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій цю інформацію пояснили та закликали не вводити людей в оману.
У ДСНС підтверджують: у Пунктах незламності справді є ліжка. Водночас вони не призначені для масового нічного перебування. Передусім ці місця використовують для людей, які потребують допомоги в разі надзвичайної ситуації або за медичними показниками.
Основна функція Пунктів незламності ДСНС залишається незмінною — надати людям можливість зігрітися, підзарядити гаджети, випити гарячого чаю, а також отримати психологічну підтримку.
Рятувальники наголошують, що формат роботи Пунктів незламності може змінюватися залежно від безпекової ситуації та реальних потреб населення. ДСНС постійно моніторить обстановку і ухвалює рішення, виходячи з пріоритету захисту життя та здоров’я людей.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.