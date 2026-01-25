  1. В Україні

Пункти незламності не стали місцями для ночівлі — у ДСНС пояснили, для кого призначені ліжка

17:53, 25 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рятувальники спростували чутки про відкриття «Пунктів ночівлі» в Києві.
Пункти незламності не стали місцями для ночівлі — у ДСНС пояснили, для кого призначені ліжка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мережею шириться інформація про нібито відкриття в Києві так званих «Пунктів ночівлі» — місць, де в пунктах обігріву та підзарядки для гаджетів встановлюють ліжка.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У Державній службі з надзвичайних ситуацій цю інформацію пояснили та закликали не вводити людей в оману.

У ДСНС підтверджують: у Пунктах незламності справді є ліжка. Водночас вони не призначені для масового нічного перебування. Передусім ці місця використовують для людей, які потребують допомоги в разі надзвичайної ситуації або за медичними показниками.

Основна функція Пунктів незламності ДСНС залишається незмінною — надати людям можливість зігрітися, підзарядити гаджети, випити гарячого чаю, а також отримати психологічну підтримку.

Рятувальники наголошують, що формат роботи Пунктів незламності може змінюватися залежно від безпекової ситуації та реальних потреб населення. ДСНС постійно моніторить обстановку і ухвалює рішення, виходячи з пріоритету захисту життя та здоров’я людей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДСНС Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про справедливу систему оплати праці

Парламентський законопроєкт декларує структурну перебудову системи оплати праці з новими  межами, правилами та відповідальністю.

Помилкові кошти на рахунку: чому суд у Павлограді не визнав овердрафт кредитом і відмовив у моральній шкоді неповнолітній клієнтці

Суд відхилив фінансові претензії позивача і не підтвердив доводи про душевні страждання відповідача.

Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

Спортивні обʼєкти тепер будуть здавати у погодинну оренду: що змінює новий закон

Державні та комунальні заклади тепер можуть надавати спортоб’єкти у користування на короткий час без укладання оренди.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]