Спроба отримати водійську категорію C з підробленою меддовідкою завершилася судом

У Коломиї чоловік намагався скласти іспит на водійську категорію C з підробленою медичною довідкою.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Коломиї Івано-Франківської області чоловік намагався скласти практичний іспит для отримання водійської категорії C, надавши медичну довідку, що не відповідала встановленим вимогам. Порушення було виявлено під час перевірки документів у сервісному центрі МВС.

У наданні адміністративної послуги заявнику відмовили, а інформацію про можливе правопорушення передали правоохоронним органам.

За результатами судового розгляду чоловіка визнано винним за ч. 3 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення та використання підроблених документів). Суд призначив покарання у вигляді 1 року 6 місяців позбавлення волі з заміною на іспитовий строк тривалістю 1 рік.

У Головному сервісному центрі МВС наголошують, що медична довідка є обов’язковим документом і підтверджує здатність водія безпечно керувати транспортним засобом, не наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.