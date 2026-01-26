  1. В Україні

Спроба отримати водійську категорію C з підробленою меддовідкою завершилася судом

09:06, 26 січня 2026
У Коломиї чоловік намагався скласти іспит на водійську категорію C з підробленою медичною довідкою.
У Коломиї Івано-Франківської області чоловік намагався скласти практичний іспит для отримання водійської категорії C, надавши медичну довідку, що не відповідала встановленим вимогам. Порушення було виявлено під час перевірки документів у сервісному центрі МВС.

У наданні адміністративної послуги заявнику відмовили, а інформацію про можливе правопорушення передали правоохоронним органам.

За результатами судового розгляду чоловіка визнано винним за ч. 3 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення та використання підроблених документів). Суд призначив покарання у вигляді 1 року 6 місяців позбавлення волі з заміною на іспитовий строк тривалістю 1 рік.

У Головному сервісному центрі МВС наголошують, що медична довідка є обов’язковим документом і підтверджує здатність водія безпечно керувати транспортним засобом, не наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху.

суд поліція посвідчення водія сервісний центр МВС

