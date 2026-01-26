  1. В Украине

Попытка получить водительскую категорию C с поддельной медсправкой завершилась судом

09:06, 26 января 2026
В Коломые мужчина пытался сдать экзамен на водительскую категорию C с поддельной медицинской справкой.
Попытка получить водительскую категорию C с поддельной медсправкой завершилась судом
В Коломые Ивано-Франковской области мужчина пытался сдать практический экзамен для получения водительской категории C, предоставив медицинскую справку, которая не соответствовала установленным требованиям. Нарушение было выявлено во время проверки документов в сервисном центре МВД.

В предоставлении административной услуги заявителю отказали, а информацию о возможном правонарушении передали правоохранительным органам.

По результатам судебного разбирательства мужчину признали виновным по ч. 3 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка и использование поддельных документов). Суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с заменой на испытательный срок продолжительностью 1 год.

В Главном сервисном центре МВД отмечают, что медицинская справка является обязательным документом и подтверждает способность водителя безопасно управлять транспортным средством, не подвергая опасности других участников дорожного движения.

