У чому полягає моральна шкода та як визначити її розмір — роз’яснення

Не завжди достатньо просто компенсувати матеріальні збитки, щоб вирішити конфлікт. Іноді людина страждає не лише через зіпсовані речі, а й через втрату душевного спокою. Такі переживання теж можуть бути підставою для грошової компенсації. Тому важливо дотримуватись законної процедури, щоб правильно визначити і стягнути справедливу суму за завдану моральну шкоду, пояснює Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

У чому полягає моральна шкода?

Неправомірні дії, які завдають страждань та негативно впливають на особисті немайнові блага називаються моральною шкодою. Вона полягає у:

фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

душевних стражданнях, яких завдано у зв’язку з протиправною поведінкою щодо особи або членів її сім’ї чи близьких родичів;

душевних стражданнях, які спричинено знищенням чи пошкодженням майна;

приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями/бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини. Виключенням є випадки, коли компенсація надходить незалежно від вини органу державної влади, фізичної або юридичної особи, яка її завдала:

1) якщо шкоди завдано ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки;

2) якщо шкоди завдано внаслідок незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування запобіжного заходу, незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт тощо.

Як визначити розмір моральної шкоди?

Моральна шкода відшкодовується одноразово, незалежно від майнової й не пов’язана з її розміром. Сформувати обсяг коштів, котрі має сплатити правопорушник, допомагає Цивільний кодекс України, норми якого враховують:

характер правопорушення;

глибину фізичних та душевних страждань;

ступінь погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації;

ступень вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування.

Задовольнити інтереси постраждалої сторони можна як коштами, так і майно або ж в інший спосіб. Головне при визначенні розміру відшкодування необхідно дотримуватися вимог розумності та справедливості.

Як довести свою позицію у суді?

Запевнити суд у спричинених душевних стражданнях може наявність вагомих доказів, які підтвердять слова потерпілої особи. Представлені факти мають відображати причинний зв’язок між протиправною дією/бездіяльністю та наслідками, які вони спровокували.

Таким чином, щоб довести заподіяну моральну шкоду потрібні:

Покази свідків. Родичі, колеги, сусіди можуть засвідчити зміни у поведінці людини: замкнутість, емоційну нестабільність, втрату соціальної активності.

Висновки експертів. Професійна думка лікаря, психолога чи психотерапевта, історії хвороби, призначене лікування – усе це може підтверджувати погіршення психоемоційного стану внаслідок певних подій;

Документи, листування, аудіо- та відеозаписи, які містять інформацію про заподіяну образу, погрозу, приниження, незаконне рішення органів влади тощо.

Варто зазначити, що захисти свою позицію в суді можна протягом певного часу. Для відшкодування моральної шкоди існують певні строки:

1 рік до вимог про спростування недостовірної інформації, поміщеної у медіа.

3 місяці до вимог в рамках трудового спору;

до інших вимог, що випливають із порушення особистих немайнових прав позовна давність не застосовується.

Отже, моральна шкода – це не «додаток» до матеріальних вимог, а самостійний інструмент захисту людської гідності, внутрішнього спокою та репутації. Закон надає потерпілому можливість вимагати справедливого відшкодування за пережиті страждання, проте успіх такого захисту залежить від своєчасності звернення, чіткого обґрунтування позиції та належних доказів.

