  1. В Украине

В чем заключается моральный вред и как определить его размер — разъяснение

17:21, 26 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Моральный вред возмещается единовременно, независимо от наличия имущественного вреда и его размера.
В чем заключается моральный вред и как определить его размер — разъяснение
Фото: Milkos/Depositphotos
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Не всегда достаточно просто компенсировать материальный ущерб, чтобы урегулировать конфликт. Иногда человек страдает не только из-за испорченных вещей, но и из-за утраты душевного спокойствия. Такие переживания также могут быть основанием для денежной компенсации.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Поэтому важно соблюдать установленную законом процедуру, чтобы правильно определить и взыскать справедливую сумму за причинённый моральный вред, объясняет Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции.

В чем заключается моральный вред?

Неправомерные действия, которые причиняют страдания и негативно влияют на личные неимущественные блага, называются моральным вредом. Он заключается в:

  • физической боли и страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с увечьем или иным повреждением здоровья;
  • душевных страданиях, причинённых неправомерным поведением по отношению к лицу, его семье или близким родственникам;
  • душевных страданиях, вызванных уничтожением или повреждением имущества;
  • унижении чести и достоинства физического лица, а также деловой репутации физического или юридического лица.

Моральный вред, причинённый физическому или юридическому лицу неправомерными решениями, действиями/бездействием, возмещается лицом, которое его причинило, при наличии его вины. Исключением являются случаи, когда компенсация предоставляется независимо от вины органа государственной власти, физического или юридического лица, которое его причинило:

  • если вред причинён повреждением здоровья или смертью физического лица вследствие действия источника повышенной опасности;
  • если вред причинён в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения меры пресечения, незаконного задержания, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ и т.п.

Как определить размер морального вреда?

Моральный вред возмещается единовременно, независимо от имущественного и не связан с его размером. Определить сумму средств, которую должен уплатить правонарушитель, помогает Гражданский кодекс Украины, нормы которого учитывают:

  • характер правонарушения;
  • глубину физических и душевных страданий;
  • степень ухудшения способностей потерпевшего или лишения его возможности их реализации;
  • степень вины лица, причинившего моральный вред, если вина является основанием для возмещения.

Удовлетворить интересы пострадавшей стороны можно как деньгами, так и имуществом либо иным способом. Главное — при определении размера возмещения необходимо соблюдать принципы разумности и справедливости.

Как доказать свою позицию в суде?

Убедить суд в наличии душевных страданий могут весомые доказательства, подтверждающие слова потерпевшего. Представленные факты должны отражать причинно-следственную связь между противоправным действием/бездействием и вызванными ими последствиями.

Таким образом, для доказательства причинённого морального вреда необходимы:

Показания свидетелей. Родственники, коллеги, соседи могут подтвердить изменения в поведении человека: замкнутость, эмоциональную нестабильность, потерю социальной активности.

Заключения экспертов. Профессиональное мнение врача, психолога или психотерапевта, истории болезни, назначенное лечение — всё это может подтверждать ухудшение психоэмоционального состояния вследствие определённых событий;

Документы, переписка, аудио- и видеозаписи, содержащие информацию о нанесённом оскорблении, угрозе, унижении, незаконном решении органов власти и т.п.

Стоит отметить, что защитить свою позицию в суде можно в течение определённого срока. Для возмещения морального вреда установлены следующие сроки:

  • 1 год — по требованиям об опровержении недостоверной информации, размещённой в СМИ;
  • 3 месяца — по требованиям в рамках трудового спора;
  • по другим требованиям, вытекающим из нарушения личных неимущественных прав, срок исковой давности не применяется.

Итак, моральный вред — это не «дополнение» к материальным требованиям, а самостоятельный инструмент защиты человеческого достоинства, внутреннего спокойствия и репутации. Закон предоставляет пострадавшему возможность требовать справедливой компенсации за пережитые страдания, однако успех такого иска зависит от своевременного обращения, чёткого обоснования позиции и надлежащих доказательств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст моральный ущерб

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]