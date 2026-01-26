В чем заключается моральный вред и как определить его размер — разъяснение
Не всегда достаточно просто компенсировать материальный ущерб, чтобы урегулировать конфликт. Иногда человек страдает не только из-за испорченных вещей, но и из-за утраты душевного спокойствия. Такие переживания также могут быть основанием для денежной компенсации.
Поэтому важно соблюдать установленную законом процедуру, чтобы правильно определить и взыскать справедливую сумму за причинённый моральный вред, объясняет Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции.
В чем заключается моральный вред?
Неправомерные действия, которые причиняют страдания и негативно влияют на личные неимущественные блага, называются моральным вредом. Он заключается в:
- физической боли и страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с увечьем или иным повреждением здоровья;
- душевных страданиях, причинённых неправомерным поведением по отношению к лицу, его семье или близким родственникам;
- душевных страданиях, вызванных уничтожением или повреждением имущества;
- унижении чести и достоинства физического лица, а также деловой репутации физического или юридического лица.
Моральный вред, причинённый физическому или юридическому лицу неправомерными решениями, действиями/бездействием, возмещается лицом, которое его причинило, при наличии его вины. Исключением являются случаи, когда компенсация предоставляется независимо от вины органа государственной власти, физического или юридического лица, которое его причинило:
- если вред причинён повреждением здоровья или смертью физического лица вследствие действия источника повышенной опасности;
- если вред причинён в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения меры пресечения, незаконного задержания, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ и т.п.
Как определить размер морального вреда?
Моральный вред возмещается единовременно, независимо от имущественного и не связан с его размером. Определить сумму средств, которую должен уплатить правонарушитель, помогает Гражданский кодекс Украины, нормы которого учитывают:
- характер правонарушения;
- глубину физических и душевных страданий;
- степень ухудшения способностей потерпевшего или лишения его возможности их реализации;
- степень вины лица, причинившего моральный вред, если вина является основанием для возмещения.
Удовлетворить интересы пострадавшей стороны можно как деньгами, так и имуществом либо иным способом. Главное — при определении размера возмещения необходимо соблюдать принципы разумности и справедливости.
Как доказать свою позицию в суде?
Убедить суд в наличии душевных страданий могут весомые доказательства, подтверждающие слова потерпевшего. Представленные факты должны отражать причинно-следственную связь между противоправным действием/бездействием и вызванными ими последствиями.
Таким образом, для доказательства причинённого морального вреда необходимы:
Показания свидетелей. Родственники, коллеги, соседи могут подтвердить изменения в поведении человека: замкнутость, эмоциональную нестабильность, потерю социальной активности.
Заключения экспертов. Профессиональное мнение врача, психолога или психотерапевта, истории болезни, назначенное лечение — всё это может подтверждать ухудшение психоэмоционального состояния вследствие определённых событий;
Документы, переписка, аудио- и видеозаписи, содержащие информацию о нанесённом оскорблении, угрозе, унижении, незаконном решении органов власти и т.п.
Стоит отметить, что защитить свою позицию в суде можно в течение определённого срока. Для возмещения морального вреда установлены следующие сроки:
- 1 год — по требованиям об опровержении недостоверной информации, размещённой в СМИ;
- 3 месяца — по требованиям в рамках трудового спора;
- по другим требованиям, вытекающим из нарушения личных неимущественных прав, срок исковой давности не применяется.
Итак, моральный вред — это не «дополнение» к материальным требованиям, а самостоятельный инструмент защиты человеческого достоинства, внутреннего спокойствия и репутации. Закон предоставляет пострадавшему возможность требовать справедливой компенсации за пережитые страдания, однако успех такого иска зависит от своевременного обращения, чёткого обоснования позиции и надлежащих доказательств.
