Як відновити свідоцтво про реєстрацію автомобіля, знищене під час обстрілу — алгоритм дій

Покрокова інструкція для водіїв, які втратили документи через бойові дії.

Українці, які втратили свідоцтво про реєстрацію автомобіля внаслідок обстрілів, можуть відновити документ безкоштовно. Таку можливість надають сервісні центри МВС у межах спрощеної процедури для постраждалих від збройної агресії РФ. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Куди звертатися для відновлення свідоцтва

Подати заяву можна в будь-якому стаціонарному або мобільному сервісному центрі МВС, незалежно від місця проживання чи реєстрації транспортного засобу. Послуга надається безкоштовно.

Обов’язкова умова

Факт втрати або знищення документа має бути підтверджений офіційно. Підійде довідка від поліції, СБУ або іншого уповноваженого органу, що засвідчує втрату внаслідок обстрілу.

Які документи потрібні

Для відновлення свідоцтва про реєстрацію авто необхідно подати:

паспорт або ID-картку (разом із витягом про зареєстроване місце проживання);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідку про статус потерпілої особи.

Після подачі документів адміністратору сервісного центру заявник отримує нове свідоцтво без жодної оплати.

Е-запис — обов’язковий крок

Перед візитом слід скористатися електронним записом на офіційному сайті сервісних центрів МВС, у застосунку або через термінал у ТСЦ. Це дозволяє уникнути черг і пришвидшити отримання послуги.

Важливо знати

За аналогічною процедурою також безкоштовно відновлюють посвідчення водія, якщо воно було втрачено або знищено через бойові дії.

