Как восстановить свидетельство о регистрации автомобиля, уничтоженное во время обстрела — алгоритм действий

20:16, 28 января 2026
Пошаговая инструкция для водителей, которые утратили документы в результате боевых действий.
Украинцы, которые утратили свидетельство о регистрации автомобиля вследствие обстрелов, могут восстановить документ бесплатно. Такую возможность предоставляют сервисные центры МВД в рамках упрощенной процедуры для пострадавших от вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Куда обращаться для восстановления свидетельства

Подать заявление можно в любом стационарном или мобильном сервисном центре МВД, независимо от места проживания или регистрации транспортного средства. Услуга предоставляется бесплатно.

Обязательное условие

Факт утраты или уничтожения документа должен быть подтвержден официально. Подойдет справка от полиции, СБУ или другого уполномоченного органа, подтверждающая утрату вследствие обстрела.

Какие документы нужны

Для восстановления свидетельства о регистрации авто необходимо подать:

  • паспорт или ID-карту (вместе с выпиской о зарегистрированном месте проживания);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • справку о статусе пострадавшего лица.

После подачи документов администратору сервисного центра заявитель получает новое свидетельство без какой-либо оплаты.

Электронная запись — обязательный шаг

Перед визитом следует воспользоваться электронной записью на официальном сайте сервисных центров МВД, в приложении или через терминал в ТСЦ. Это позволяет избежать очередей и ускорить получение услуги.

Важно знать

По аналогичной процедуре также бесплатно восстанавливают водительское удостоверение, если оно было утрачено или уничтожено в результате боевых действий.

