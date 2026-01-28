  1. В Україні

Жив без паспорта з часу незалежності: на Закарпатті чоловік вперше отримав документ у 65 років

23:57, 28 січня 2026
Чоловік понад три десятиліття не мав доступу до базових прав і державних сервісів через відсутність паспорта.
Жив без паспорта з часу незалежності: на Закарпатті чоловік вперше отримав документ у 65 років
Фото: Міграційна служба Закарпатської області
У Закарпатській області оформили паспорт людині, яка все життя прожила без основного документа. 65-річний Володимир з Ужгородського району вперше отримав паспорт громадянина України у формі ID-картки, фактично вийшовши з багаторічної «невидимості» для держави.

Як повідомили у Державній міграційній службі в Закарпатській області, чоловік проживав без паспорта з часу проголошення незалежності України. Увесь цей період він залишався поза повноцінним правовим полем — без документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, а отже без доступу до базових прав і державних сервісів.

Життєва історія Володимира була складною. Він відбував покарання в місцях позбавлення волі, а після звільнення мав на руках лише довідку про звільнення. Паспорт радянського зразка, виданий раніше, було втрачено, що значно ускладнило процес документування та встановлення особи.

Після проведення всіх необхідних перевірок і процедури встановлення особи у відділі № 2 міграційної служби в Ужгороді чоловікові оформили та видали перший паспорт громадянина України — ID-картку.

Окремо в міграційній службі звертають увагу на важливу законодавчу норму: якщо ID-картку оформлюють після досягнення 65-річного віку, паспорт видається безстроково. Це означає, що його не потрібно обмінювати кожні 10 років. У графі «дійсний до» вказується дата, що настає через 50 років з моменту видачі документа.

паспорт міграційна служба Закарпаття ID-паспорт Держміграційна служба

