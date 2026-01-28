  1. В Украине

Жил без паспорта со времени независимости: в Закарпатской области мужчина впервые получил документ в 65 лет

23:57, 28 января 2026
Мужчина более трех десятилетий не имел доступа к базовым правам и государственным сервисам из-за отсутствия паспорта.
Жил без паспорта со времени независимости: в Закарпатской области мужчина впервые получил документ в 65 лет
Фото: Миграционная служба Закарпатской области
В Закарпатской области оформили паспорт человеку, который всю жизнь прожил без основного документа. 65-летний Владимир из Ужгородского района впервые получил паспорт гражданина Украины в форме ID-карты, фактически выйдя из многолетней «невидимости» для государства.

Как сообщили в Государственной миграционной службе в Закарпатской области, мужчина проживал без паспорта со времени провозглашения независимости Украины. Весь этот период он оставался вне полноценного правового поля — без документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство, а следовательно без доступа к базовым правам и государственным сервисам.

Жизненная история Владимира была сложной. Он отбывал наказание в местах лишения свободы, а после освобождения имел на руках лишь справку об освобождении. Паспорт советского образца, выданный ранее, был утрачен, что значительно усложняло процесс документирования и установления личности.

После проведения всех необходимых проверок и процедуры установления личности в отделе № 2 миграционной службы в Ужгороде мужчине оформили и выдали первый паспорт гражданина Украины — ID-карту.

Отдельно в миграционной службе обращают внимание на важную законодательную норму: если ID-карта оформляется после достижения 65-летнего возраста, паспорт выдается бессрочно. Это означает, что его не нужно обменивать каждые 10 лет. В графе «действителен до» указывается дата, наступающая через 50 лет с момента выдачи документа.

