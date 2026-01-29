Перевірки за принципом «витягнутої руки»: скільки тривають і чи можна змінити їхній період

Які строки податкового контролю діють у трансфертному ціноутворенні і що не може змінити платник.

Державна податкова служба роз’яснила ключові правила проведення перевірок з питань дотримання принципу «витягнутої руки» у трансфертному ціноутворенні. Йдеться насамперед про строки таких перевірок, підстави для їх призначення та можливість зміни періоду перевірки за ініціативою платника податків.

Що таке перевірка за принципом «витягнутої руки»

Перевірка дотримання принципу «витягнутої руки» є окремою формою податкового контролю. Її мета — встановити, чи відповідають умови контрольованих операцій ринковому рівню. Такі перевірки проводять відповідно до Податкового кодексу України з урахуванням спеціальних норм статті 39 та Порядку № 344, затвердженого наказом Міністерство фінансів України.

Важливий нюанс: питання дотримання принципу «витягнутої руки» не можуть бути предметом планової документальної перевірки. Закон дозволяє їх розгляд виключно в межах документальної позапланової перевірки.

Коли призначають перевірку

Рішення про проведення такої перевірки ухвалює керівник контролюючого органу або його уповноважена особа. Воно оформлюється окремим наказом і ґрунтується на чітко визначених підставах, передбачених Податковим кодексом.

Водночас податкова служба не має права проводити більше однієї перевірки з питань дотримання принципу «витягнутої руки» протягом календарного року щодо одного платника податків. Повторні перевірки можливі лише у виняткових випадках, прямо передбачених законом.

Скільки триває перевірка

Строк проведення перевірки обчислюється з дня ухвалення рішення про її призначення до дня складання акта або довідки за результатами. Базова тривалість такої перевірки не може перевищувати 18 місяців.

Водночас закон передбачає можливість продовження цього строку ще на період до 12 місяців — але лише за наявності об’єктивних причин. Серед них:

необхідність отримання інформації від іноземних державних органів;

проведення експертизи;

переклад документів українською мовою.

Окремо зазначено, що перебіг строку перевірки зупиняється, якщо суд розглядає спори платника податків, пов’язані з призначенням або предметом такої перевірки.

Чи можуть змінити період перевірки на прохання платника

Один із найпоширеніших запитів бізнесу — можливість змінити або розширити період перевірки за власним бажанням. Податкова служба дає однозначну відповідь: Податковий кодекс України не передбачає такої можливості. Період перевірки визначається виключно в наказі про її проведення і не може бути збільшений за ініціативою платника податків.

Документи та обмін інформацією

Платник податків зобов’язаний надати документи, що стосуються предмета перевірки, протягом 10 робочих днів з дати її початку. Податківці мають право запитувати додаткову інформацію, зокрема й у інших платників податків або через компетентні органи іноземних держав.

Документи можуть подаватися як у паперовій, так і в електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронний документообіг. При цьому обов’язок зі зберігання документації з трансфертного ціноутворення становить не менше 2555 днів.

Ключовий висновок

Отже, перевірка дотримання принципу «витягнутої руки» — це тривала і складна процедура з чітко визначеними строками. Її стандартна тривалість обмежена 18 місяцями, з можливим продовженням ще до року в окремих випадках. Змінити або збільшити період перевірки за бажанням платника податків закон не дозволяє, а дії податкових органів мають відбуватися виключно в межах і у спосіб, визначений законом.

