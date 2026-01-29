Проверки по принципу «вытянутой руки»: сколько длятся и можно ли изменить их период

Какие сроки налогового контроля действуют в трансфертном ценообразовании и что не может изменить налогоплательщик.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба разъяснила ключевые правила проведения проверок по вопросам соблюдения принципа «вытянутой руки» в трансфертном ценообразовании. Речь идет прежде всего о сроках таких проверок, основаниях для их назначения и возможности изменения периода проверки по инициативе налогоплательщика.

Что такое проверка по принципу «вытянутой руки»

Проверка соблюдения принципа «вытянутой руки» является отдельной формой налогового контроля. Ее цель — установить, соответствуют ли условия контролируемых операций рыночному уровню. Такие проверки проводятся в соответствии с Налоговым кодексом Украины с учетом специальных норм статьи 39 и Порядка № 344, утвержденного приказом Министерства финансов Украины.

Важный нюанс: вопросы соблюдения принципа «вытянутой руки» не могут быть предметом плановой документальной проверки. Закон допускает их рассмотрение исключительно в рамках документальной внеплановой проверки.

Когда назначают проверку

Решение о проведении такой проверки принимает руководитель контролирующего органа или его уполномоченное лицо. Оно оформляется отдельным приказом и основывается на четко определенных основаниях, предусмотренных Налоговым кодексом.

При этом налоговая служба не имеет права проводить более одной проверки по вопросам соблюдения принципа «вытянутой руки» в течение календарного года в отношении одного налогоплательщика. Повторные проверки возможны только в исключительных случаях, прямо предусмотренных законом.

Сколько длится проверка

Срок проведения проверки исчисляется со дня принятия решения о ее назначении до дня составления акта или справки по результатам. Базовая продолжительность такой проверки не может превышать 18 месяцев.

В то же время закон предусматривает возможность продления этого срока еще на период до 12 месяцев — но только при наличии объективных причин. Среди них:

необходимость получения информации от иностранных государственных органов;

проведение экспертизы;

перевод документов на украинский язык.

Отдельно отмечается, что течение срока проверки приостанавливается, если суд рассматривает споры налогоплательщика, связанные с назначением или предметом такой проверки.

Могут ли изменить период проверки по просьбе налогоплательщика

Один из самых распространенных запросов бизнеса — возможность изменить или расширить период проверки по собственному желанию. Налоговая служба дает однозначный ответ: Налоговый кодекс Украины не предусматривает такой возможности. Период проверки определяется исключительно в приказе о ее проведении и не может быть увеличен по инициативе налогоплательщика.

Документы и обмен информацией

Налогоплательщик обязан предоставить документы, касающиеся предмета проверки, в течение 10 рабочих дней с даты ее начала. Налоговики имеют право запрашивать дополнительную информацию, в том числе у других налогоплательщиков или через компетентные органы иностранных государств.

Документы могут подаваться как в бумажной, так и в электронной форме с соблюдением требований законодательства об электронном документообороте. При этом обязанность по хранению документации по трансфертному ценообразованию составляет не менее 2555 дней.

Ключевой вывод

Таким образом, проверка соблюдения принципа «вытянутой руки» — это длительная и сложная процедура с четко определенными сроками. Ее стандартная продолжительность ограничена 18 месяцами с возможным продлением еще до одного года в отдельных случаях. Изменить или увеличить период проверки по желанию налогоплательщика закон не допускает, а действия налоговых органов должны осуществляться исключительно в пределах и способом, определенными законом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.