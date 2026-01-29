МОН рекомендує університетам продовжити канікули або перейти на дистанційне навчання до 8 лютого

Заклади вищої освіти самостійно визначатимуть формат навчання з урахуванням безпеки та енергетичної ситуації.

Міністерство освіти і науки України направило ректорам закладів вищої освіти рекомендацію продовжити зимові канікули або організувати навчання в дистанційному форматі до 8 лютого. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

«Остаточне рішення щодо формату навчання ухвалює сам заклад вищої освіти в межах повноважень, передбачених автономним статусом, з урахуванням безпекової та енергетичної ситуації на місці», – зазначив Трофименко.

За словами Трофименка, університети по всій країні продовжують розгортати центри підтримки для студентів та працівників, а за можливості — і для мешканців поруч. У Києві студентські об’єднання організували допомогу людям похилого віку та маломобільним особам.

«МОН налагоджує координацію цього процесу разом із Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України і міжнародними партнерами, аби найефективніше задіяти наявні ресурси та убезпечити волонтерів в складних погодних умовах», – додав заступник міністра.

