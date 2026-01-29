МОН рекомендует университетам продлить каникулы или перейти на дистанционное обучение до 8 февраля

Высшие учебные заведения самостоятельно будут определять формат обучения с учетом безопасности и энергетической ситуации.

Министерство образования и науки Украины направило ректорам высших учебных заведений рекомендацию продлить зимние каникулы или организовать обучение в дистанционном формате до 8 февраля. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

«Окончательное решение о формате обучения принимает само высшее учебное заведение в пределах полномочий, предусмотренных автономным статусом, с учетом ситуации с безопасностью и энергетикой на месте», — отметил Трофименко.

По словам Трофименко, университеты по всей стране продолжают развертывать центры поддержки для студентов и работников, а по возможности — и для жителей поблизости. В Киеве студенческие объединения организовали помощь пожилым людям и маломобильным лицам.

«МОН налаживает координацию этого процесса совместно с Министерством социальной политики, семьи и единства Украины и международными партнерами, чтобы наиболее эффективно задействовать имеющиеся ресурсы и обезопасить волонтеров в сложных погодных условиях», – добавил заместитель министра.

