Кабмін спростив порядок виконання будівельних робіт на об’єктах військової інфраструктури

12:52, 29 січня 2026
Будівельні роботи у військових об’єктах дозволили проводити без дозвільних документів.
Кабінет Міністрів вніс зміни до переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Передбачено, що не потребують документів, які дають право на виконання таких робіт як нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт обʼєктів казармено-житлового фонду військових містечок (крім житлових будинків), військових аеродромів, арсеналів, баз та складів, комунальних споруд, інженерних мереж, що  за класом наслідків (відповідальності) належать до обʼєктів з незначними (CC1) та середніми (CC2) наслідками і які виконуються безпосередньо на території військових частин (підрозділів), установ та організацій, та після закінчення яких обʼєкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, у період дії воєнного стану в Україні та протягом року після його припинення чи скасування, не лише на території військових частин (підрозділів), установ та організацій Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки а і також на території військових частин (підрозділів), установ та організацій Державної спеціальної служби транспорту.

Кабінет Міністрів України будівництво

