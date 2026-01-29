Кабмин упростил порядок выполнения строительных работ на объектах военной инфраструктуры

Строительные работы в воинских объектах разрешили проводить без разрешительных документов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров внес изменения в перечень строительных работ, которые не требуют документов, дающих право на их выполнение, и после завершения которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Предусмотрено, что не требуют документов, дающих право на выполнение таких работ, как новое строительство, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт объектов казарменно-жилого фонда военных городков (кроме жилых домов), военных аэродромов, арсеналов, баз и складов, коммунальных сооружений, инженерных сетей, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам с незначительными (СС1) и средними (СС2) последствиями и которые выполняются непосредственно на территории воинских частей (подразделений), учреждений и организаций, и после завершения которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию, в период действия военного положения в Украине и в течение года после его прекращения или отмены, не только на территории воинских частей (подразделений), учреждений и организаций Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки, а также на территории воинских частей (подразделений), учреждений и организаций Государственной специальной службы транспорта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.