  1. В Украине

Кабмин упростил порядок выполнения строительных работ на объектах военной инфраструктуры

12:52, 29 января 2026
Строительные работы в воинских объектах разрешили проводить без разрешительных документов.
Кабинет Министров внес изменения в перечень строительных работ, которые не требуют документов, дающих право на их выполнение, и после завершения которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Предусмотрено, что не требуют документов, дающих право на выполнение таких работ, как новое строительство, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт объектов казарменно-жилого фонда военных городков (кроме жилых домов), военных аэродромов, арсеналов, баз и складов, коммунальных сооружений, инженерных сетей, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам с незначительными (СС1) и средними (СС2) последствиями и которые выполняются непосредственно на территории воинских частей (подразделений), учреждений и организаций, и после завершения которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию, в период действия военного положения в Украине и в течение года после его прекращения или отмены, не только на территории воинских частей (подразделений), учреждений и организаций Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки, а также на территории воинских частей (подразделений), учреждений и организаций Государственной специальной службы транспорта.

Кабинет Министров Украины строительство

