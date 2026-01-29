Уряд затвердив порядок передачі гуманітарного транспорту громадам під час воєнного стану

Кабмін визначив механізм передачі гуманітарних автобусів, трамваїв і вагонів метро.

Кабінет Міністрів затвердив Порядок передачі гуманітарної допомоги у вигляді автобусів, електробусів, трамвайних вагонів, тролейбусів та вагонів метрополітену отримувачами гуманітарної допомоги її набувачам у період воєнного стану в Україні та протягом 12 місяців з дня його припинення чи скасування. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Установлено, що отримувачами гуманітарної допомоги у вигляді автобусів, електробусів, трамвайних вагонів, тролейбусів, вагонів метрополітену є обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування.

Передбачено, що визнання, пропуск через митний кордон України, митне оформлення, надання, розподіл та контроль за цільовим використанням гуманітарної допомоги у вигляді автобусів, електробусів, трамвайних вагонів, тролейбусів та вагонів метрополітену здійснюється відповідно до Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.

Визначено, що передання отримувачами гуманітарної допомоги у вигляді автобусів, електробусів, трамвайних вагонів, тролейбусів та вагонів метрополітену набувачам гуманітарної допомоги здійснюється за погодженням з Міністерством соціальної політики, сімʼї та єдності України.

