  1. В Украине

Правительство утвердило порядок передачи гуманитарного транспорта общинам в период военного положения

13:06, 29 января 2026
Кабмин определил механизм передачи гуманитарных автобусов, трамваев и вагонов метро.
Фото: censor.net
Кабинет Министров утвердил Порядок передачи гуманитарной помощи в виде автобусов, электробусов, трамвайных вагонов, троллейбусов и вагонов метрополитена получателями гуманитарной помощи ее приобретателям в период действия военного положения в Украине и в течение 12 месяцев со дня его прекращения или отмены. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Установлено, что получателями гуманитарной помощи в виде автобусов, электробусов, трамвайных вагонов, троллейбусов, вагонов метрополитена являются областные, Киевская городская государственные администрации (военные администрации), органы местного самоуправления.

Предусмотрено, что признание, пропуск через таможенную границу Украины, таможенное оформление, предоставление, распределение и контроль за целевым использованием гуманитарной помощи в виде автобусов, электробусов, трамвайных вагонов, троллейбусов и вагонов метрополитена осуществляются в соответствии с Порядком пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения.

Определено, что передача получателями гуманитарной помощи в виде автобусов, электробусов, трамвайных вагонов, троллейбусов и вагонов метрополитена приобретателям гуманитарной помощи осуществляется по согласованию с Министерством социальной политики, семьи и единства Украины.

Кабинет Министров Украины

