У Мін’юсті пояснили, як аліменти впливають на відстрочку від мобілізації

19:44, 29 січня 2026
Борг понад три місяці може стати підставою для втрати права на відстрочку.
Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України роз’яснило порядок надання відстрочки від мобілізації для батьків, які утримують трьох і більше дітей, та наголосило на ключовій ролі сплати аліментів.

Згідно із законодавством, жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, не підлягають призову під час мобілізації. Водночас право на відстрочку зберігається лише за умови відсутності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує платежі за три місяці. Якщо такої заборгованості немає, підстави для відстрочки залишаються чинними.

Для підтвердження права на відстрочку необхідно подати до територіального центру комплектування пакет документів. Серед них — свідоцтва про народження кожної дитини, документи про шлюб, рішення суду щодо розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей (за наявності), а також довідка з Єдиного реєстру боржників про відсутність заборгованості зі сплати аліментів.

Повний перелік документів визначено в додатку 5 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого Кабміном від 16 травня 2024 року № 560.

У Мін’юсті звертають увагу, що відстрочка діє до досягнення дитиною 18 років, але лише за умови, що платник аліментів не допускає заборгованості більш ніж за три місяці. Тому своєчасна сплата аліментів і фінансова дисципліна є вирішальними для збереження цього права.

Щоб уникнути ризику втрати відстрочки, громадянам радять регулярно сплачувати аліменти, надавати державному виконавцю підтвердження оплати, зберігати квитанції та періодично перевіряти свої дані в Єдиному реєстрі боржників. Навіть короткострокова заборгованість може стати підставою для скасування відстрочки.

діти аліменти мінюст мобілізація відстрочка військовозобов'язаний Міністерство юстиції України

