В Минюсте объяснили, как алименты влияют на отсрочку от мобилизации

Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины разъяснило порядок предоставления отсрочки от мобилизации для родителей, которые содержат трех и более детеи, и подчеркнуло ключевую роль уплаты алиментов.

Согласно законодательству, женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детеи в возрасте до 18 лет, не подлежат призыву во время мобилизации. В то же время право на отсрочку сохраняется лишь при отсутствии задолженности по уплате алиментов, совокупныи размер которои превышает платежи за три месяца. Если такои задолженности нет, основания для отсрочки остаются деиствительными.

Для подтверждения права на отсрочку необходимо подать в территориальныи центр комплектования пакет документов. Среди них — свидетельства о рождении каждого ребенка, документы о браке, решение суда о расторжении брака и определении места проживания детеи (при наличии), а также справка из Единого реестра должников об отсутствии задолженности по уплате алиментов.

Полныи перечень документов определен в приложении 5 к Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденному Кабинетом Министров от 16 мая 2024 года № 560.

В Минюсте обращают внимание, что отсрочка деиствует до достижения ребенком 18 лет, но лишь при условии, что плательщик алиментов не допускает задолженности более чем за три месяца. Поэтому своевременная уплата алиментов и финансовая дисциплина являются решающими для сохранения этого права.

Чтобы избежать риска утраты отсрочки, гражданам советуют регулярно уплачивать алименты, предоставлять государственному исполнителю подтверждение оплаты, хранить квитанции и периодически проверять свои данные в Едином реестре должников. Даже краткосрочная задолженность может стать основанием для отмены отсрочки.