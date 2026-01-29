ОГП пояснив порядок формування Конкурсної комісії з відбору керівництва САП

Офіс Генерального прокурора роз’яснив, як формувалася Конкурсна комісія з відбору керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

В Офісі Генерального прокурора надали роз’яснення щодо формування Конкурсної комісії, яка здійснює відбір кандидатів на адміністративні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. У відомстві наголосили, що всі рішення ухвалювалися виключно в межах вимог закону, а не на підставі публічних оцінок чи медійних заяв.

Як повідомили в ОГП, відбір до складу Конкурсної комісії офіційно стартував 28 листопада 2025 року після відповідного оголошення Ради прокурорів України. Напередодні було затверджено детальні рекомендації для кандидатів із чітким визначенням вимог, переліку документів і строків їх подання.

У них визначалося:

хто може бути членом Конкурсної комісії;

хто не має на це права;

перелік необхідних документів;

строки їх подання.

Уся ця інформація була відкритою та доступною для всіх зацікавлених осіб.

Хто подав документи

У визначений законом строк документи подали чотири особи:

три працівники органів прокуратури;

один адвокат.

Інших заяв чи кандидатур не надходило. Жоден громадський діяч, експерт не подав документи для участі у відборі.

Яке рішення ухвалила Рада прокурорів України

9 грудня 2025 року Рада прокурорів України розглянула подані документи та запропонувала Генеральному прокурору включити до складу Конкурсної комісії трьох працівників органів прокуратури.

Згодом один із цих кандидатів добровільно відмовився від участі, подавши відповідну заяву.

18 грудня 2025 року Рада прокурорів України повідомила Генерального прокурора, що може запропонувати лише двох кандидатів, а цього недостатньо для формування повноцінної Конкурсної комісії.

Чому Генеральний прокурор визначив третього члена Комісії

Закон зобов’язує забезпечити формування Конкурсної комісії у визначені строки.

У ситуації, коли запропонованих кандидатів недостатньо, Генеральний прокурор має обов’язок забезпечити можливість роботи Комісії, щоб конкурс не був зірваний.

Оскільки інших кандидатів не існувало, Генеральний прокурор визначив членом Конкурсної комісії адвоката О. Шевчука – четвертого учасника, який брав участь у відборі.

При цьому закон не передбачає окремої процедури оцінки доброчесності членів Конкурсної комісії та не встановлює іншого порядку їх визначення у разі нестачі кандидатів, ніж той, який був застосований.

Чи може Генеральний прокурор змінити склад Конкурсної комісії

Закон чітко визначає, що Генеральний прокурор не має повноважень довільно змінювати склад Конкурсної комісії.

Повноваження члена Конкурсної комісії можуть бути припинені достроково виключно у шести випадках:

подання особою заяви про вихід;

неможливість участі у роботі комісії через стан здоров’я понад один місяць;

внесення відповідної пропозиції самою Конкурсною комісією у випадках, передбачених її регламентом;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

визнання особи недієздатною або безвісно відсутньою;

смерть.

Лише за наявності однієї з цих підстав Генеральний прокурор має право ухвалювати рішення про заміну члена Конкурсної комісії.

Коли Конкурсна комісія зможе повноцінно розпочати роботу

Конкурсна комісія може працювати лише після формування повного складу.

Наразі Комісія ще не є повноважною, оскільки не визначено трьох кандидатів від міжнародних та іноземних організацій, які мають бути запропоновані відповідно до рішення Кабінету Міністрів України.

