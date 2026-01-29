ОГП разъяснил порядок формирования Конкурсной комиссии по отбору руководства САП

Офис Генерального прокурора разъяснил, как формировалась Конкурсная комиссия по отбору руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В Офисе Генерального прокурора предоставили разъяснения относительно формирования Конкурсной комиссии, которая осуществляет отбор кандидатов на административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. В ведомстве подчеркнули, что все решения принимались исключительно в рамках требований закона, а не на основании публичных оценок или медийных заявлений.

Как сообщили в ОГП, отбор в состав Конкурсной комиссии официально стартовал 28 ноября 2025 года после соответствующего объявления Совета прокуроров Украины. Накануне были утверждены подробные рекомендации для кандидатов с четким определением требований, перечня документов и сроков их подачи.

В них определялось:

кто может быть членом Конкурсной комиссии;

кто не имеет на это права;

перечень необходимых документов;

сроки их подачи.

Вся эта информация была открытой и доступной для всех заинтересованных лиц.

Кто подал документы

В установленный законом срок документы подали четыре лица:

три работника органов прокуратуры;

один адвокат.

Других заявлений или кандидатур не поступало. Ни один общественный деятель, эксперт не подал документы для участия в отборе.

Какое решение принял Совет прокуроров Украины

9 декабря 2025 года Совет прокуроров Украины рассмотрел поданные документы и предложил Генеральному прокурору включить в состав Конкурсной комиссии трех работников органов прокуратуры.

Впоследствии один из этих кандидатов добровольно отказался от участия, подав соответствующее заявление.

18 декабря 2025 года Совет прокуроров Украины сообщил Генеральному прокурору, что может предложить лишь двух кандидатов, а этого недостаточно для формирования полноценной Конкурсной комиссии.

Почему Генеральный прокурор определил третьего члена Комиссии

Закон обязывает обеспечить формирование Конкурсной комиссии в установленные сроки.

В ситуации, когда предложенных кандидатов недостаточно, Генеральный прокурор обязан обеспечить возможность работы Комиссии, чтобы конкурс не был сорван.

Поскольку других кандидатов не существовало, Генеральный прокурор определил членом Конкурсной комиссии адвоката О. Шевчука — четвертого участника, который принимал участие в отборе.

При этом закон не предусматривает отдельной процедуры оценки добропорядочности членов Конкурсной комиссии и не устанавливает иного порядка их определения в случае нехватки кандидатов, кроме того, который был применен.

Может ли Генеральный прокурор изменить состав Конкурсной комиссии

Закон четко определяет, что Генеральный прокурор не имеет полномочий произвольно изменять состав Конкурсной комиссии.

Полномочия члена Конкурсной комиссии могут быть прекращены досрочно исключительно в шести случаях:

подача лицом заявления о выходе;

невозможность участия в работе комиссии по состоянию здоровья более одного месяца;

внесение соответствующего предложения самой Конкурсной комиссией в случаях, предусмотренных ее регламентом;

вступление в законную силу обвинительного приговора суда;

признание лица недееспособным или безвестно отсутствующим;

смерть.

Лишь при наличии одного из этих оснований Генеральный прокурор имеет право принимать решение о замене члена Конкурсной комиссии.

Когда Конкурсная комиссия сможет полноценно начать работу

Конкурсная комиссия может работать только после формирования полного состава.

В настоящее время Комиссия еще не является правомочной, поскольку не определены три кандидата от международных и иностранных организаций, которые должны быть предложены в соответствии с решением Кабинета Министров Украины.

