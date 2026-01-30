Посилення ППО, боротьба з бусифікацією та розвиток контрактної армії – Зеленський дав Федорову завдання

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами окреслив головні пріоритети для Михайла Федорова.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами назвав три головні завдання для нового міністра оборони Михайла Федорова.

«Є три ключові завдання, які я поставив міністру оборони Федорову. Номер один – закриття неба. Закриття неба важливе в будь-якому випадку, не залежно від того, як буде розвиватися ситуація. Дуже складне, тому і номер один. Пункт номер два: розібратися з питанням бусифікації», – зазначив Президент.

І иретім завданням є завершення невирішених питань щодо контрактної армії та її розвитку.

