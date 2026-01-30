Усиление ПВО, борьба с бусификацией и развитие контрактной армии – Зеленский дал Федорову задание

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами обозначил главные приоритеты для Михаила Федорова.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами назвал три главные задачи для нового министра обороны Михаила Федорова.

«Есть три ключевые задачи, которые я поставил министру обороны Федорову. Номер один – закрытие неба. Закрытие неба важно в любом случае, независимо от того, как будет развиваться ситуация. Очень сложное, поэтому и номер один. Пункт номер два: разобраться с вопросом бусификации», – отметил Президент.

И третьей задачей является завершение нерешенных вопросов по контрактной армии и ее развитию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.