  1. В Україні

Хабарі за «доктора філософії»: СБУ викрила посадовців університетів Івано-Франківська та Львова

16:18, 30 січня 2026
Шестеро посадовців вишів брали гроші за організацію захисту дисертацій і присудження наукового ступеня.
Правоохоронці викрили посадовців університетів Івано-Франківська та Львова на хабарях за присвоєння наукового ступеня. Про це повідомляє Управління СБУ в Івано-Франківській області.

За матеріалами слідства, до злочину причетні шестеро посадовців закладів вищої освіти, зокрема члени разової спеціалізованої вченої ради, створеної для присвоєння ступеня «доктор філософії», а також завідувач відділу та науковий керівник здобувача.

Серед фігурантів – троє професорів, доцент і завідувачі кафедр одного університету в Івано-Франківську та двох вишів Львова.

Встановлено, що зловмисники отримували хабарі за підготовку та організацію захисту дисертації, атестацію здобувача і подальше присудження йому наукового ступеня.

Домовленостей досягали через наукового керівника автора дисертації, а кошти надходили на банківські картки фігурантів

Під час обшуків за місцями роботи та проживання зловмисників правоохоронці вилучили документацію, мобільні телефони та банківські картки, на які приймалася «оплата».

П’ятьом посадовцям повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Науковому керівнику оголошено підозру за ч. 4 ст. 354 Кримінального кодексу України (підкуп працівника підприємства, установи чи організації).

