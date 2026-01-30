Взятки за «доктора философии»: СБУ разоблачила должностных лиц университетов Ивано-Франковска и Львова
Правоохранители разоблачили должностных лиц университетов Ивано-Франковска и Львова на взятках за присвоение ученой степени. Об этом сообщает Управление СБУ в Ивано-Франковской области.
По материалам следствия, к преступлению причастны шестеро должностных лиц учреждений высшего образования, в частности члены разового специализированного ученого совета, созданного для присвоения степени «доктор философии», а также заведующий отделом и научный руководитель соискателя.
Среди фигурантов — трое профессоров, доцент и заведующие кафедр одного университета в Ивано-Франковске и двух вузов Львова.
Установлено, что злоумышленники получали взятки за подготовку и организацию защиты диссертации, аттестацию соискателя и последующее присуждение ему ученой степени.
Договоренностей достигали через научного руководителя автора диссертации, а средства поступали на банковские карты фигурантов.
Во время обысков по местам работы и проживания злоумышленников правоохранители изъяли документацию, мобильные телефоны и банковские карты, на которые принималась «оплата».
Пяти должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Научному руководителю объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 354 Уголовного кодекса Украины (подкуп работника предприятия, учреждения или организации).
