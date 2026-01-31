У 2029 році в Україні різко поменшає абітурієнтів — МОН

У 2029 році до закладів вищої освіти зможуть вступати лише випускники пілотних академічних ліцеїв, кількість яких, за словами заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової, становитиме близько 15 тисяч осіб.

Починаючи з 2029 року, право на вступ до українських закладів вищої освіти матимуть виключно випускники пілотних академічних ліцеїв — орієнтовно близько 15 тисяч абітурієнтів. Для порівняння, у 2025 році кількість випускників, які вступали до вишів, сягала близько 200 тисяч, що майже у 13 разів більше. Про це заявила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова під час вебінару DECIDE.

"Це означатиме обернену конкуренцію – за цих випускників конкуруватимуть заклади вищої освіти", – зазначила Кузьмичова.

Вона зазначила, що учні пілотних закладів матимуть трирічне поглиблене навчання в академічному ліцеї для підготовки до вступу до закладу вищої освіти, а потім три роки здобуватимуть ступінь бакалавра у виші.

За словами посадовиці, запровадження старшої профільної школи дасть змогу учням більш усвідомлено визначатися з майбутньою професією. Вона вважає, що такий підхід ефективніший за нинішню модель, коли випускники після 11 класу часто роблять вибір під впливом батьків або орієнтуючись на кількість бюджетних місць, а справжнє розуміння помилковості рішення приходить уже під час навчання чи пізніше.

