  1. В Україні

У 2029 році в Україні різко поменшає абітурієнтів — МОН

19:03, 31 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У 2029 році до закладів вищої освіти зможуть вступати лише випускники пілотних академічних ліцеїв, кількість яких, за словами заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової, становитиме близько 15 тисяч осіб.
У 2029 році в Україні різко поменшає абітурієнтів — МОН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Починаючи з 2029 року, право на вступ до українських закладів вищої освіти матимуть виключно випускники пілотних академічних ліцеїв — орієнтовно близько 15 тисяч абітурієнтів. Для порівняння, у 2025 році кількість випускників, які вступали до вишів, сягала близько 200 тисяч, що майже у 13 разів більше. Про це заявила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова під час вебінару DECIDE.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

"Це означатиме обернену конкуренцію – за цих випускників конкуруватимуть заклади вищої освіти", – зазначила Кузьмичова.

Вона зазначила, що учні пілотних закладів матимуть трирічне поглиблене навчання в академічному ліцеї для підготовки до вступу до закладу вищої освіти, а потім три роки здобуватимуть ступінь бакалавра у виші.

За словами посадовиці, запровадження старшої профільної школи дасть змогу учням більш усвідомлено визначатися з майбутньою професією. Вона вважає, що такий підхід ефективніший за нинішню модель, коли випускники після 11 класу часто роблять вибір під впливом батьків або орієнтуючись на кількість бюджетних місць, а справжнє розуміння помилковості рішення приходить уже під час навчання чи пізніше.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Міносвіти МОН України навчання освіта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Встановлення лічильників на газ «лише для плити» хочуть відкласти на 7 років після завершення воєнного стану

Міненерго пропонує відтермінувати обов’язкове встановлення газових лічильників для населення, що використовує газ лише для приготування їжі.

Обов’язкове страхування волонтерів можуть зробити формальністю — у Раді розкритикували законопроєкт

Чому Верховна Рада повернула на доопрацювання законопроєкт про обов’язкове державне страхування волонтерів.

Керування під забороною: суд у Солоному наголосив на обов’язковості належного повідомлення водія

Суд зазначив, що формальні відомості не прирівнюються до об’єктивно встановленого правопорушення.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Які адміністративні послуги залишаються безоплатними в законопроекті «Про адміністративний збір»

У парламенті готують до другого читання законопроект, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]