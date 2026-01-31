В 2029 году в Украине резко станет меньше абитуриентов — МОН

В 2029 году в заведения высшего образования смогут поступать только выпускники пилотных академических лицеев, количество которых, по словам заместителя министра образования и науки Украины Надежды Кузьмичевой, составит около 15 тысяч человек.

Начиная с 2029 года право на поступление в украинские учреждения высшего образования будут иметь исключительно выпускники пилотных академических лицеев — ориентировочно около 15 тысяч абитуриентов. Для сравнения, в 2025 году количество выпускников, поступавших в вузы, составляло около 200 тысяч, что почти в 13 раз больше. Об этом заявила заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичова во время вебинара DECIDE.

«Это будет означать обратную конкуренцию — за этих выпускников будут конкурировать учреждения высшего образования», — отметила Кузьмичова.

Она сообщила, что учащиеся пилотных учреждений будут иметь трехлетнее углубленное обучение в академическом лицее для подготовки к поступлению в учреждение высшего образования, а затем в течение трех лет будут получать степень бакалавра в вузе.

По словам чиновницы, внедрение старшей профильной школы позволит учащимся более осознанно определяться с будущей профессией. Она считает, что такой подход эффективнее нынешней модели, когда выпускники после 11 класса часто делают выбор под влиянием родителей или ориентируясь на количество бюджетных мест, а реальное осознание ошибочности решения приходит уже во время обучения или позже.

