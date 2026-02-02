Фіктивні студенти і викладачі: на Рівненщині викрили схему заробітку на відстрочках від мобілізації — причетні батько з донькою

Директор приватного коледжу разом із донькою оформлював чоловіків призовного віку як студентів і викладачів за гроші.

На Рівненщині перед судом постануть батько з донькою, які заробили понад 2,4 млн грн на фіктивних студентах та викладачах. Фігуранти за гроші набирали в коледж студентів денної форми навчання та викладачів задля подальшого їх ухилення від мобілізації. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що 49-річний рівнянин, будучи директором приватного коледжу, налагодив механізм прийняття на роботу та навчання чоловіків мобілізаційного віку. Він також створював та підписував електронним цифровим підписом в Єдиній державній електронній базі з питань освіти довідки про здобувача освіти, які були підставою для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Студенти за такі послуги сплачували 30 000 грн, а вартість «працевлаштування» для викладачів доходила до 5 000 доларів. Загалом зловмисники заробили понад 2,4 млн грн.

До протиправної діяльності в якості посередника чоловік залучив свою доньку, 20-річну студентку. Вона оформляла документи «клієнтів» та приймала гроші.

Правоохоронці встановили, що схема діяла з червня 2024 по січень 2025 років, за цей час обвинувачені влаштували у коледж без проведення вступної кампанії та подальшого навчання 110 «студентів» та 15 «викладачів».

При цьому, такою незаконною освітньою діяльністю чоловік сприяв зменшенню мобілізаційного ресурсу та ускладнив належне комплектування підрозділів Сил оборони.

Дії родичів кваліфікували як одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб та пособництво у його одержанні (ч. 4 ст. 368-3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3 КК України). Крім того, чоловікові інкримінують ще й перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

