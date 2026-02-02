  1. В Україні

Фіктивні студенти і викладачі: на Рівненщині викрили схему заробітку на відстрочках від мобілізації — причетні батько з донькою

17:48, 2 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Директор приватного коледжу разом із донькою оформлював чоловіків призовного віку як студентів і викладачів за гроші.
Фіктивні студенти і викладачі: на Рівненщині викрили схему заробітку на відстрочках від мобілізації — причетні батько з донькою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Рівненщині перед судом постануть батько з донькою, які заробили понад 2,4 млн грн на фіктивних студентах та викладачах. Фігуранти за гроші набирали в коледж студентів денної форми навчання та викладачів задля подальшого їх ухилення від мобілізації. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Слідством встановлено, що 49-річний рівнянин, будучи директором приватного коледжу, налагодив механізм прийняття на роботу та навчання чоловіків мобілізаційного віку. Він також створював та підписував електронним цифровим підписом в Єдиній державній електронній базі з питань освіти довідки про здобувача освіти, які були підставою для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Студенти за такі послуги сплачували 30 000 грн, а вартість «працевлаштування» для викладачів доходила до 5 000 доларів. Загалом зловмисники заробили понад 2,4 млн грн.

До протиправної діяльності в якості посередника чоловік залучив свою доньку, 20-річну студентку. Вона оформляла документи «клієнтів» та приймала гроші.

Правоохоронці встановили, що схема діяла з червня 2024 по січень 2025 років, за цей час обвинувачені влаштували у коледж без проведення вступної кампанії та подальшого навчання 110 «студентів» та 15 «викладачів».

При цьому, такою незаконною освітньою діяльністю чоловік сприяв зменшенню мобілізаційного ресурсу та ускладнив належне комплектування підрозділів Сил оборони.

Дії родичів кваліфікували як одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб та пособництво у його одержанні (ч. 4 ст. 368-3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3 КК України). Крім того, чоловікові інкримінують ще й перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура хабар Рівне мобілізація відстрочка студенти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна наближається до європейських стандартів енергетики: законопроєкт готують до другого читання

Документ передбачає цифровізацію процедур будівництва стратегічних енергетичних об’єктів через Єдину державну електронну систему та спрощення отримання дозволів і погоджень органів влади.

Як отримати компенсацію за спричинені війною збитки: нові правила для бізнесу у 2026

Страхування бізнесу від воєнних ризиків: хто зможе отримати компенсацію.

Рада розгляне зміни щодо правничої допомоги потерпілим від злочинів з мотивів ненависті

В Україні пропонують посилити правовий захист жертв злочинів на ґрунті ненависті, надавши їм право на безоплатну вторинну правничу допомогу незалежно від соціального статусу.

Де проходить межа між мобілізацією і правами людини та чому війна не скасовує Конституцію

Навіть за умов збройного конфлікту держава не отримує карт-бланш на свавілля — про це прямо говорять Конституція України та Європейська конвенція з прав людини.

Реквізити рахунків у судових наказах стануть обов’язковими — законопроєкт

Законопроєкт дозволить боржникам перераховувати кошти одразу після отримання судового наказу, без очікування виконавчого провадження.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]