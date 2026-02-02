Фиктивные студенты и преподаватели: в Ровенской области разоблачили схему заработка на отсрочках от мобилизации — причастны отец с дочерью

Директор частного колледжа вместе с дочерью оформлял мужчин призывного возраста как студентов и преподавателей за деньги.

В Ровенской области перед судом предстанут отец с дочерью, которые заработали более 2,4 млн грн на фиктивных студентах и преподавателях. Фигуранты за деньги набирали в колледж студентов дневной формы обучения и преподавателей с целью дальнейшего их уклонения от мобилизации. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что 49-летний ровенчанин, будучи директором частного колледжа, наладил механизм приема на работу и обучение мужчин мобилизационного возраста. Он также создавал и подписывал электронной цифровой подписью в Единой государственной электронной базе по вопросам образования справки о соискателе образования, которые являлись основанием для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Студенты за такие услуги платили 30 000 грн, а стоимость «трудоустройства» для преподавателей доходила до 5 000 долларов. В целом злоумышленники заработали более 2,4 млн грн.

К противоправной деятельности в качестве посредника мужчина привлек свою дочь, 20-летнюю студентку. Она оформляла документы «клиентов» и принимала деньги.

Правоохранители установили, что схема действовала с июня 2024 по январь 2025 года, за это время обвиняемые устроили в колледж без проведения вступительной кампании и последующего обучения 110 «студентов» и 15 «преподавателей».

При этом такой незаконной образовательной деятельностью мужчина способствовал уменьшению мобилизационного ресурса и осложнил надлежащее комплектование подразделений Сил обороны.

Действия родственников квалифицировали как получение служебным лицом юридического лица частного права неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц, и пособничество в ее получении (ч. 4 ст. 368-3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3 УК Украины). Кроме того, мужчине инкриминируют также воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

