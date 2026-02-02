  1. В Украине

Фиктивные студенты и преподаватели: в Ровенской области разоблачили схему заработка на отсрочках от мобилизации — причастны отец с дочерью

17:48, 2 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Директор частного колледжа вместе с дочерью оформлял мужчин призывного возраста как студентов и преподавателей за деньги.
Фиктивные студенты и преподаватели: в Ровенской области разоблачили схему заработка на отсрочках от мобилизации — причастны отец с дочерью
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровенской области перед судом предстанут отец с дочерью, которые заработали более 2,4 млн грн на фиктивных студентах и преподавателях. Фигуранты за деньги набирали в колледж студентов дневной формы обучения и преподавателей с целью дальнейшего их уклонения от мобилизации. Об этом сообщает областная прокуратура.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Следствием установлено, что 49-летний ровенчанин, будучи директором частного колледжа, наладил механизм приема на работу и обучение мужчин мобилизационного возраста. Он также создавал и подписывал электронной цифровой подписью в Единой государственной электронной базе по вопросам образования справки о соискателе образования, которые являлись основанием для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Студенты за такие услуги платили 30 000 грн, а стоимость «трудоустройства» для преподавателей доходила до 5 000 долларов. В целом злоумышленники заработали более 2,4 млн грн.

К противоправной деятельности в качестве посредника мужчина привлек свою дочь, 20-летнюю студентку. Она оформляла документы «клиентов» и принимала деньги.

Правоохранители установили, что схема действовала с июня 2024 по январь 2025 года, за это время обвиняемые устроили в колледж без проведения вступительной кампании и последующего обучения 110 «студентов» и 15 «преподавателей».

При этом такой незаконной образовательной деятельностью мужчина способствовал уменьшению мобилизационного ресурса и осложнил надлежащее комплектование подразделений Сил обороны.

Действия родственников квалифицировали как получение служебным лицом юридического лица частного права неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц, и пособничество в ее получении (ч. 4 ст. 368-3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3 УК Украины). Кроме того, мужчине инкриминируют также воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура взятка Ровно мобилизация отсрочка студенты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина приближается к европейским стандартам энергетики: законопроект готовят ко второму чтению

Документ предусматривает цифровизацию процедур строительства стратегических энергетических объектов через Единую государственную электронную систему и упрощение получения разрешений и согласований органов власти.

Как получить компенсацию за причиненный войной ущерб: новые правила и для бизнеса в 2026

Страхование бизнеса от военных рисков: кто сможет получить компенсацию.

Рада рассмотрит изменения правовой помощи потерпевшим от преступлений по мотивам ненависти

В Украине предлагают усилить правовую защиту жертв преступлений на почве ненависти, предоставив им право на бесплатную вторичную юридическую помощь независимо от социального статуса.

Где проходит граница между мобилизацией и правами человека и почему война не отменяет Конституцию

Даже в условиях вооруженного конфликта государство не получает карт-бланш на произвол — об этом прямо говорят Конституция Украины и Европейская конвенция по правам человека.

Реквизиты счетов в судебных приказах станут обязательными — законопроект

Законопроект позволит должникам переводить средства сразу после получения судебного приказа, без ожидания открытия исполнительного производства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]