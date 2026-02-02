Україна приєднується до спільних закупівель ліків з ЄС – Зеленський підписав закон

Україна зможе долучитися до механізму спільних закупівель медикаментів, вакцин і засобів медичного захисту з країнами Євросоюзу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4769-IX про ратифікацію договору з Європейським Союзом щодо спільних закупівель лікарських засобів та інших засобів медичного захисту.

Ратифікація документа надає Україні можливість приєднатися до механізму спільних закупівель разом із державами ЄС для завчасного придбання критично важливих лікарських засобів, вакцин та інноваційних препаратів.

Зазначається, що участь у цьому механізмі посилює готовність держави до реагування на пандемії, дефіцит медикаментів та інші серйозні транскордонні загрози у сфері охорони здоров’я. Також договір сприятиме інтеграції України до спільного медичного простору Європейського Союзу.

Раніше «Судово-юридична газета» описувала законопроєкт №0354.

Основні положення Закону України:

Верховна Рада України надає згоду на ратифікацію Договору про спільні закупівлі заходів медичного захисту. Закон забезпечує виконання внутрішньодержавних процедур для набрання договором чинності для України. Передбачена можливість укладання рамкових контрактів з підрядниками для завчасного придбання критично важливих медичних препаратів. Закон зміцнює інституційну спроможність України у сфері охорони здоров’я та підвищує готовність до реагування на пандемії, дефіцит ліків та інші серйозні транскордонні загрози.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.