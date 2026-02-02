Украина присоединяется к совместным закупкам лекарств с ЕС – Зеленский подписал закон

Украина сможет присоединиться к механизму совместных закупок медикаментов, вакцин и средств медицинской защиты со странами Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4769-IX о ратификации договора с Европейским Союзом о совместных закупках лекарственных средств и других средств медицинской защиты.

Ратификация документа дает Украине возможность присоединиться к механизму совместных закупок вместе с государствами ЕС для заблаговременного приобретения критически важных лекарственных средств, вакцин и инновационных препаратов.

Отмечается, что участие в этом механизме усиливает готовность государства к реагированию на пандемии, дефицит медикаментов и другие серьезные трансграничные угрозы в сфере здравоохранения. Также договор будет способствовать интеграции Украины в общее медицинское пространство Европейского Союза.

Ранее «Судебно-юридическая газета» описывала законопроект №0354.

Основные положения Закона Украины:

Верховная Рада Украины дает согласие на ратификацию Договора о совместных закупках средств медицинской защиты. Закон обеспечивает выполнение внутригосударственных процедур для вступления договора в силу для Украины. Предусмотрена возможность заключения рамочных контрактов с подрядчиками для заблаговременного приобретения критически важных медицинских препаратов. Закон укрепляет институциональную способность Украины в сфере здравоохранения и повышает готовность к реагированию на пандемии, дефицит лекарств и другие серьезные трансграничные угрозы.

