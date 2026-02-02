Украина присоединяется к совместным закупкам лекарств с ЕС – Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4769-IX о ратификации договора с Европейским Союзом о совместных закупках лекарственных средств и других средств медицинской защиты.
Ратификация документа дает Украине возможность присоединиться к механизму совместных закупок вместе с государствами ЕС для заблаговременного приобретения критически важных лекарственных средств, вакцин и инновационных препаратов.
Отмечается, что участие в этом механизме усиливает готовность государства к реагированию на пандемии, дефицит медикаментов и другие серьезные трансграничные угрозы в сфере здравоохранения. Также договор будет способствовать интеграции Украины в общее медицинское пространство Европейского Союза.
Ранее «Судебно-юридическая газета» описывала законопроект №0354.
Основные положения Закона Украины:
- Верховная Рада Украины дает согласие на ратификацию Договора о совместных закупках средств медицинской защиты.
- Закон обеспечивает выполнение внутригосударственных процедур для вступления договора в силу для Украины.
- Предусмотрена возможность заключения рамочных контрактов с подрядчиками для заблаговременного приобретения критически важных медицинских препаратов.
- Закон укрепляет институциональную способность Украины в сфере здравоохранения и повышает готовность к реагированию на пандемии, дефицит лекарств и другие серьезные трансграничные угрозы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.