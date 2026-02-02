  1. В Украине
  2. / Законодательство

Украина присоединяется к совместным закупкам лекарств с ЕС – Зеленский подписал закон

19:43, 2 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украина сможет присоединиться к механизму совместных закупок медикаментов, вакцин и средств медицинской защиты со странами Евросоюза.
Украина присоединяется к совместным закупкам лекарств с ЕС – Зеленский подписал закон
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4769-IX о ратификации договора с Европейским Союзом о совместных закупках лекарственных средств и других средств медицинской защиты.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Ратификация документа дает Украине возможность присоединиться к механизму совместных закупок вместе с государствами ЕС для заблаговременного приобретения критически важных лекарственных средств, вакцин и инновационных препаратов.

Отмечается, что участие в этом механизме усиливает готовность государства к реагированию на пандемии, дефицит медикаментов и другие серьезные трансграничные угрозы в сфере здравоохранения. Также договор будет способствовать интеграции Украины в общее медицинское пространство Европейского Союза.

Ранее «Судебно-юридическая газета» описывала законопроект №0354.

Основные положения Закона Украины:

  1. Верховная Рада Украины дает согласие на ратификацию Договора о совместных закупках средств медицинской защиты.
  2. Закон обеспечивает выполнение внутригосударственных процедур для вступления договора в силу для Украины.
  3. Предусмотрена возможность заключения рамочных контрактов с подрядчиками для заблаговременного приобретения критически важных медицинских препаратов.
  4. Закон укрепляет институциональную способность Украины в сфере здравоохранения и повышает готовность к реагированию на пандемии, дефицит лекарств и другие серьезные трансграничные угрозы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

закон ЕС Украина Владимир Зеленский медицина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина приближается к европейским стандартам энергетики: законопроект готовят ко второму чтению

Документ предусматривает цифровизацию процедур строительства стратегических энергетических объектов через Единую государственную электронную систему и упрощение получения разрешений и согласований органов власти.

Как получить компенсацию за причиненный войной ущерб: новые правила и для бизнеса в 2026

Страхование бизнеса от военных рисков: кто сможет получить компенсацию.

Рада рассмотрит изменения правовой помощи потерпевшим от преступлений по мотивам ненависти

В Украине предлагают усилить правовую защиту жертв преступлений на почве ненависти, предоставив им право на бесплатную вторичную юридическую помощь независимо от социального статуса.

Где проходит граница между мобилизацией и правами человека и почему война не отменяет Конституцию

Даже в условиях вооруженного конфликта государство не получает карт-бланш на произвол — об этом прямо говорят Конституция Украины и Европейская конвенция по правам человека.

Реквизиты счетов в судебных приказах станут обязательными — законопроект

Законопроект позволит должникам переводить средства сразу после получения судебного приказа, без ожидания открытия исполнительного производства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]