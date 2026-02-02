Як вимикатимуть світло на Київщині 3 лютого – ДТЕК оприлюднив графіки
20:47, 2 лютого 2026
На Київщині діятимуть графіки погодинних відключень світла.
У вівторок, 3 лютого, в Київській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.
Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ударів по енергетичних об'єктах України.
Графіки відключень світла для Київщини на 3 лютого
