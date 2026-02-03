Росія завдала комбінованого удару по Україні — під обстріл потрапили теплоелектростанції ДТЕК
Росія знову завдала удару по теплоелектростанціях ДТЕК, внаслідок чого серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Про це повідомляє ДТЕК.
Як уточнили в ДТЕК, це вже дев’ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення окупанти атакували ТЕС ДТЕК понад 220 разів, повідомили у компанії.
За цей час внаслідок обстрілів 59 працівників енергетичних станцій зазнали поранень, ще четверо загинули.
Зазначимо, що у ніч на 3 лютого російські війська завдали комбінованого удару по Україні. Під обстрілом був Київ, Київщина, Харків, Харківщина, Вінниччина, Одеса, Чернігів, Запоріжжя, Дніпро та інші регіони. Мета удару - енергетична інфраструктура.
