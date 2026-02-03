  1. В Україні

Росія завдала комбінованого удару по Україні — під обстріл потрапили теплоелектростанції ДТЕК

08:31, 3 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.
Росія завдала комбінованого удару по Україні — під обстріл потрапили теплоелектростанції ДТЕК
ілюстративне фото ДСНС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Росія знову завдала удару по теплоелектростанціях ДТЕК, внаслідок чого серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Про це повідомляє ДТЕК.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як уточнили в ДТЕК, це вже дев’ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення окупанти атакували ТЕС ДТЕК понад 220 разів, повідомили у компанії.

За цей час внаслідок обстрілів 59 працівників енергетичних станцій зазнали поранень, ще четверо загинули.

Зазначимо, що у ніч на 3 лютого російські війська завдали комбінованого удару по Україні. Під обстрілом був Київ, Київщина, Харків, Харківщина, Вінниччина, Одеса,  Чернігів, Запоріжжя, Дніпро та інші регіони. Мета удару -  енергетична інфраструктура.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Україна обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
10 років без права керування: суд у Львові прирівняв відмову водія від огляду до стану сп’яніння

Суд встановив сувору відповідальність за повторне порушення та ігнорування вимог поліції.

Без прив’язки до кількості: Кабмін спростив механізм надання статусу критично важливого підприємствам ОПК

Рішення про критичність підприємств оборонно-промислового комплексу більше не міститимуть кількість персоналу, що підлягає бронюванню: Постанова Кабміну.

Україна наближається до європейських стандартів енергетики: законопроєкт готують до другого читання

Документ передбачає цифровізацію процедур будівництва стратегічних енергетичних об’єктів через Єдину державну електронну систему та спрощення отримання дозволів і погоджень органів влади.

Як отримати компенсацію за спричинені війною збитки: нові правила для бізнесу у 2026

Страхування бізнесу від воєнних ризиків: хто зможе отримати компенсацію.

Рада розгляне зміни щодо правничої допомоги потерпілим від злочинів з мотивів ненависті

В Україні пропонують посилити правовий захист жертв злочинів на ґрунті ненависті, надавши їм право на безоплатну вторинну правничу допомогу незалежно від соціального статусу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]