Россия нанесла комбинированный удар по Украине — под обстрел попали теплоэлектростанции ДТЭК

Серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Россия снова нанесла удар по теплоэлектростанциям ДТЭК, в результате чего серьезно повреждено оборудование ТЭС. Об этом сообщает ДТЭК.

Как уже уточнили в ДТЭК, это уже девятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

Всего с начала полномасштабного вторжения оккупанты атаковали ТЭС ДТЭК более 220 раз, сообщили в компании.

За это время в результате обстрелов 59 работников энергетических станций получили ранения, еще четверо погибли.

Отметим, что в ночь на 3 февраля российские войска нанесли комбинированный удар по Украине. Под обстрелом находились Киев, Киевщина, Харьков, Харьковщина, Виннитчина, Одесса, Чернигов, Запорожье, Днепр и другие регионы. Цель удара – энергетическая инфраструктура.

