  1. В Украине

Россия нанесла комбинированный удар по Украине — под обстрел попали теплоэлектростанции ДТЭК

08:31, 3 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Серьезно повреждено оборудование ТЭС.
Россия нанесла комбинированный удар по Украине — под обстрел попали теплоэлектростанции ДТЭК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Россия снова нанесла удар по теплоэлектростанциям ДТЭК, в результате чего серьезно повреждено оборудование ТЭС. Об этом сообщает ДТЭК.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как уже уточнили в ДТЭК, это уже девятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

Всего с начала полномасштабного вторжения оккупанты атаковали ТЭС ДТЭК более 220 раз, сообщили в компании.

За это время в результате обстрелов 59 работников энергетических станций получили ранения, еще четверо погибли.

Отметим, что в ночь на 3 февраля российские войска нанесли комбинированный удар по Украине. Под обстрелом находились Киев, Киевщина, Харьков, Харьковщина, Виннитчина, Одесса, Чернигов, Запорожье, Днепр и другие регионы. Цель удара – энергетическая инфраструктура.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
10 лет без права управления: суд во Львове приравнял отказ водителя от осмотра к состоянию опьянения

Суд установил строгую ответственность за повторное нарушение и игнорирование требований полиции.

Без привязки к количеству: Кабмин упростил механизм предоставления статуса критически важного предприятиям ОПК

Решения о критичности предприятий оборонно-промышленного комплекса больше не будут содержать количество персонала, подлежащего бронированию: Постановление Кабмина

Украина приближается к европейским стандартам энергетики: законопроект готовят ко второму чтению

Документ предусматривает цифровизацию процедур строительства стратегических энергетических объектов через Единую государственную электронную систему и упрощение получения разрешений и согласований органов власти.

Как получить компенсацию за причиненный войной ущерб: новые правила и для бизнеса в 2026

Страхование бизнеса от военных рисков: кто сможет получить компенсацию.

Рада рассмотрит изменения правовой помощи потерпевшим от преступлений по мотивам ненависти

В Украине предлагают усилить правовую защиту жертв преступлений на почве ненависти, предоставив им право на бесплатную вторичную юридическую помощь независимо от социального статуса.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]