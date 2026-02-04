  1. В Україні

Вимагають гроші за безоплатне лікування: куди скаржитися пацієнтам

17:06, 4 лютого 2026
У разі відмови в наданні меддопомоги або вимагання оплати за безкоштовні послуги українцям радять звертатися до НСЗУ за номером 16-77.
Вимагають гроші за безоплатне лікування: куди скаржитися пацієнтам
У разі відмови в наданні медичної допомоги або вимагання оплати за послуги, які мають бути безоплатними, пацієнтам радять звертатися до контакт-центру Національної служби здоров’я України за номером 16-77. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

За його словами, також можна телефонувати на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я за номером 0 800 505 201 або звертатися до поліції.

Радуцький також повідомив, що Національна поліція викрила схему, за якою пацієнтів змушували платити за безоплатні операції зі встановлення штучного кришталика. Фігурантам справи оголошено про підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Верховна Рада України медицина

