Вымогают деньги за бесплатное лечение: куда жаловаться пациентам

В случае отказа в оказании медицинской помощи или вымогательства оплаты за бесплатные услуги украинцам советуют обращаться в НСЗУ по номеру 16-77.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В случае отказа в предоставлении медицинской помощи или вымогательства оплаты за услуги, которые должны быть бесплатными, пациентам советуют обращаться в контакт-центр Национальной службы здоровья Украины по номеру 16-77. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, также можно звонить на горячую линию Министерства здравоохранения по номеру 0 800 505 201 или обращаться в полицию.

Радуцкий также сообщил, что Национальная полиция раскрыла схему, по которой пациентов заставляли платить за бесплатные операции по установке искусственного хрусталика. Фигурантам дела объявлено о подозрении, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.