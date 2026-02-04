  1. В Україні

Руслан Кравченко ініціював перевірку посадовців Мінсоцполітики у справі про розкрадання майже 27 млн грн

18:46, 4 лютого 2026
За словами Руслана Кравченка, наразі серед підозрюваних — представники псевдоблагодійних фондів, підприємець та помічник адвоката.
Фото: novyny.live
У середу, 4 грудня, правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом особам, які привласнили 26,9 млн гривень бюджетних коштів, виділених на допомогу людям, що пережили російську окупацію. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, серед підозрюваних представники псевдоблагодійних фондів, підприємець та помічник адвоката.

Досудове розслідування триває. Окремо прокуратура перевіряє причетність до цієї схеми членів комісії та посадових осіб Міністерства соціальної політики.

«Далі суд. І правова оцінка кожному епізоду.

Суть схеми проста і цинічна.

У 2022 році, одразу після деокупації Київщини, держава виділяла кошти на їжу, товари першої необхідності та генератори для людей у зруйнованих громадах. Для тих, хто щойно пережив окупацію, втрату дому і місяці страху.

Підозрювані подавали до Мінсоцполітики листи про готовність надати гуманітарну допомогу.

Отримавши бюджетні кошти, реальної допомоги не надавали — гроші виводилися на рахунки підставних підприємств, які нібито постачали продукти, тепло і необхідні речі.

Щоб приховати привласнення, до міністерства надсилали фальшиві звіти про нібито придбані й поставлені товари.

Гроші, які мали піти на їжу і тепло для людей, що втратили все, опинилися в кишенях аферистів.

Це не просто кримінальне правопорушення. Це мародерство.

Працюємо далі», - заявив він.

