Руслан Кравченко инициировал проверку должностных лиц Минсоцполитики по делу о хищении почти 27 млн грн

18:46, 4 февраля 2026
По словам Руслана Кравченко, в настоящее время среди подозреваемых — представители псевдоблаготворительных фондов, предприниматель и помощник адвоката.
Руслан Кравченко инициировал проверку должностных лиц Минсоцполитики по делу о хищении почти 27 млн грн
Фото: novyny.live
В среду, 4 декабря, правоохранители сообщили о подозрении пяти лицам, которые присвоили 26,9 млн гривен бюджетных средств, выделенных на помощь людям, пережившим российскую оккупацию. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, среди подозреваемых — представители псевдоблаготворительных фондов, предприниматель и помощник адвоката.

Досудебное расследование продолжается. Отдельно прокуратура проверяет причастность к этой схеме членов комиссии и должностных лиц Министерства социальной политики.

«Далее суд. И правовая оценка каждому эпизоду.

Суть схемы простая и циничная.

В 2022 году, сразу после деоккупации Киевской области, государство выделяло средства на еду, товары первой необходимости и генераторы для людей в разрушенных общинах. Для тех, кто только что пережил оккупацию, потерю дома и месяцы страха.

Подозреваемые направляли в Минсоцполитики письма о готовности предоставить гуманитарную помощь.

Получив бюджетные средства, реальной помощи не оказывали — деньги выводились на счета подставных предприятий, которые якобы поставляли продукты, тепло и необходимые вещи.

Чтобы скрыть присвоение, в министерство направлялись фальшивые отчеты о якобы приобретенных и поставленных товарах.

Деньги, которые должны были пойти на еду и тепло для людей, потерявших все, оказались в карманах аферистов.

Это не просто уголовное правонарушение. Это мародерство.

Работаем дальше», — заявил он.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

