  1. В Україні

ДП «Документ» в тестовому режимі запроваджує верифікацію через Дію для запису в е-чергу

19:10, 4 лютого 2026
З 5 лютого нову процедуру верифікації буде запроваджено у філії ДП «Документ» в місті Прага.
Державне підприємство «Документ» повідомило, що в тестовому режимі запроваджує верифікацію через застосунок Дія для запису в електронну чергу.

«З 5 лютого 2026 року нову процедуру верифікації буде запроваджено у філії ДП «Документ» в м. Прага.

Додаткові заходи верифікації покликані забезпечити комфортний, достовірний та прозорий процес запису до електронної черги», - йдеться у заяві.

У ДП підкреслили, що мета - один запис відповідає одному реальному клієнту.

Також там додали, що технічне оновлення системи триває.

