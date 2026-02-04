ГП «Документ» в тестовом режиме вводит верификацию через «Дію» для записи в е-очередь

С 5 февраля новая процедура верификации будет внедрена в филиале ГП «Документ» в городе Прага.

Государственное предприятие «Документ» сообщило, что в тестовом режиме вводит верификацию через приложение «Дия» для записи в электронную очередь.

«С 5 февраля 2026 года новая процедура верификации будет внедрена в филиале ГП «Документ» в г. Прага.

Дополнительные меры верификации призваны обеспечить комфортный, достоверный и прозрачный процесс записи в электронную очередь», — говорится в заявлении.

В ГП подчеркнули, что цель — одна запись соответствует одному реальному клиенту.

Также там добавили, что техническое обновление системы продолжается.

