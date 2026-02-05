Україна повернула з полону 150 військових та 7 цивільних, фото та відео

157 українців повернулися додому в межах обміну.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україна та РФ провели обмін полоненими 5 лютого. Додому повернулися 150 військових та 7 цивільних. Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що більшість визволених військових потрапили в полон, обороняючи Маріуполь.

Як стало відомо, додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних Сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів.

Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Сумському, Київському напрямках.

139 звільнених громадян перебували у російській неволі з 2022 року.

