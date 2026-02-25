Тристороння зустріч України, США та РФ відбудеться на початку березня, — Зеленський за підсумками розмови з Трампом

Володимир Зеленський повідомив деталі телефонної розмови з Дональдом Трампом.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом. За його словами, у дзвінку також брали участь представники Президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Глава держави подякував за зусилля та залученість американської сторони до переговорів і роботи задля завершення війни.

Він також зазначив, що Україна високо цінує програму PURL. За словами Президента, нинішня зима є найскладнішою для України, однак ракети для систем протиповітряної оборони, які держава може закуповувати у США, допомагають долати виклики та захищати життя людей.

Крім того, стало відомо, що лідери обговорили питання, над якими представники сторін працюватимуть у Женеві під час двосторонньої зустрічі, а також підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі Україна-США-РФ на початку березня.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що ця зустріч дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. За його словами, Президент США підтримує таку послідовність кроків, оскільки саме вона дозволить вирішити складні й чутливі питання та завершити війну.

